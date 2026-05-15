Kanadská atletická koketa Alysha Newmanová: OnlyFans, doping a spodní prádlo
Každý ve mně vidí sexuální dračici, tak vám nabídnu další příděl vzrušení. Kanadská skokanka o tyči Alysha Newmanová (31) touží předvádět spodní prádlo!
Když předloni na olympiádě oslavila bronzovou medaili provokativním vrtěním zadku, tzv. twerkováním, stala se vmžiku celebritou. Její účet na nemravné platformě OnlyFans byl rázem zahlcen žádostmi nových předplatitelů. „Stejně jsem byla sexualizována kvůli své kráse i tomu, co jsem nosila,“ mávla rukou nad pohoršujícími komentáři.
Loni s kariérou sekla, ale oficiálně to nikomu neřekla, takže zmeškala hned tři antidopingové kontroly. Když přišla ta třetí, vyhnala je z domu. „Nemám čas, musím na natáčení televizní show,“ vpálila šokované komisařce. Dodatečně dostala trest na 20 měsíců.
Supermodelka?
To už ji ale nepálí, místo atletiky má jiné cíle! Dostala přihlášku na konkurz do Victoria’s Secret a doufá, že bude moci po boku supermodelek předvádět spodní prádlo prestižní americké značky. „Přestěhovala jsem se do Los Angeles a totálně překopala svůj život. Tohle je pořádné vzrušení!“ hlásila Alysha.