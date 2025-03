Silná slova k Ovečkinově rekordu. Je reklamou na válku, NHL aplauduje zločinům, tvrdí Hašek

Celé znění Haškova veřejného dopisu „Možná tento nebo příští měsíc bude vyrovnán a překonán historický rekord Wayna Gretzkyho v počtu vstřelených gólů v NHL a jeho novým majitelem se stane ruský občan. Za normálních okolností by bylo naprosto nepodstatné, odkud daný člověk pochází či jaké země je občanem a každý hokejový fanoušek by oslavoval tuto významnou historickou událost. Bohužel se však tento historický milník blíží v době, kdy země, jejímž občanem je tento ruský hokejista, již více než tři roky vede imperialistickou válku vůči svrchované demokratické zemi – Ukrajině. A v rámci této agresivní války ruský stát páchá ty nejhroznější zločiny včetně genocidy na ukrajinských dětech. V této souvislosti je třeba znovu upozornit, že každý občan, pokud to není disident, který odsoudí zločiny své země, je vždy bez výjimky reklamou na činy své země. To je prostě fakt. Proto v případě ruských občanů je každý sportovec, který dostane možnost veřejně vystupovat, tou nejlepší reklamou na ruskou imperialistickou válku a všechny zločiny proti lidskosti s touto válkou spojené. Pokud někdo dělá na tuto hroznou válku reklamu, automaticky to znamená její eskalaci a mnohem více zabitých a zmrzačených lidí. Bohužel je to právě NHL, která tuto reklamu na šílená zvěrstva poskytuje. Toto je realita současné NHL, která je ve světě sportu společně s tenisem tou nejlepší reklamou na ruskou válku. Ano, současná NHL je odpovědná za obrovské množství ztracených a zmrzačených životů. To jsou fakta. A nyní se vrátím zpátky k pravděpodobnému překonání střeleckého rekordu ruským občanem. Během více než tří let, kdy ruská agrese probíhá, NHL vědomě umožňuje všem ruským hokejistům veřejně vystupovat. A to tedy i hráči, který tento rekord s největší pravděpodobností pokoří. Právě prostřednictvím tohoto dopisu bych vás chtěl požádat, abyste si uvědomili, že pokud budete při vyrovnání nebo překonání rekordu tleskat a aplaudovat, tak vězte, že aplaudujete nejenom překonání daného historického milníku, ale i těm nejhroznějším ruským zločinům, při kterých bylo zabito a zmrzačeno mnoho set tisíc nebo spíše i více než milion lidí! Pokud je pro vás život lidí, které neznáte a s kterými se pravděpodobně nedokážete ztotožnit tak jako s hráči vašeho milovaného klubu, více než kariéra a rekord jednoho sportovce, je moc důležité, abyste podle toho i jednali. Každý z Vás, ať jste menší či větší fanoušci NHL, můžete svým postojem pomoct NHL, aby zastavila šíření reklamy na ruskou válku a ruské zločiny. Tím můžete zachránit mnoho lidských životů. To je to, o co vás všechny chci požádat. A ještě pár důležitých faktů, které jsem už veřejně několikrát zmiňoval, ale opět je zopakuji: NHL za více než 3 roky nepomohla a ani neumožnila ruským hráčům oficiálně odsoudit ruskou imperialistickou válku. To znamená, že i ti ruští hráči, kteří nesouhlasí s ruskou agresí proti Ukrajině, nedostali od NHL možnost se od kroků svojí země oficiálně distancovat. Tito hokejisté budou do konce života žít s vědomím, že kvůli jejich hře bylo zmrzačeno a zabito mnoho lidí včetně jejich spoluobčanů. V každém případě NHL dělá po více než 3 roky obrovskou reklamu na ruskou válku a má na svědomí strašné množství ztracených životů. Tato reklama má pro Rusko hodnotu minimálně mnoha desítek miliard dolarů a tuto částku je potřeba Ukrajině zaplatit. Samozřejmě, že za tuto reklamu nesou odpovědnost i země, kde se NHL hrála a které tuto reklamu na ruskou válku na svém území povolily. Tedy především USA a Kanada. Ale i Česko, Švédsko, Finsko, Švýcarsko a Německo, které na svém území povolily zápasy týmů NHL. A v těchto zápasech se objevili i ruští hráči, kteří ruskou válku neodsoudili. I tyto státy se musí určitým zlomkem na odškodnění Ukrajiny podílet. Samotná NHL, s příjmem cca 6 miliard dolarů ročně, veškeré škody, které Ukrajině svým přístupem napáchala, uhradit nedokáže. Je samozřejmě nutné, aby se na odškodnění podílely i ty země, které reklamu na ruskou válku na svém území umožnily. Na závěr opět zopakuji, že jsem kdykoli připravený sednout do letadla do New Yorku a udělám všechno pro to, abych NHL pomohl zastavit reklamu na ruskou imperialistickou válku a ruské zločiny. A zároveň rád pomohu všem ruským hráčům, kteří s touto válkou nesouhlasí."