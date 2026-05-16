Pastrňák místo šampionátu: S naháči na Bahamách
Po náročné sezoně už si chtěl dát oraz. David Pastrňák (29) se omluvil ze šampionátu a hned po vyřazení jeho Bostonu s rodinkou vyrazil slunit se na Bahamy!
Po boku švédského spoluhráče Arvidssona se tam »Pasta« dal do řeči s fanouškem Nickem. „Nikdy nevíte, koho potkáte sedět u hotelového bazénu. Jejich historky byly super, stejně jako vidět, jací pohodáři ti dva jsou – tím spíš, že jsou oba tátové. Velký respekt!“ chválil naháč Nick, když viděl, jak si tam Pastrňák hraje s dcerkami Freyou Ivy (2) a Mayou Ivy (2 měsíce).
Témata: blesksport, MS 2026, MS v hokeji 2026, David Pastrňák, Boston Bruins, Bahamy