Pastrňák místo šampionátu: S naháči na Bahamách

Autor: vba
David Pastrňák se letos na MS neobjeví.

Po náročné sezoně už si chtěl dát oraz. David Pastrňák (29) se omluvil ze šampionátu a hned po vyřazení jeho Bostonu s rodinkou vyrazil slunit se na Bahamy!

Po boku švédského spoluhráče Arvidssona se tam »Pasta« dal do řeči s fanouškem Nickem. „Nikdy nevíte, koho potkáte sedět u hotelového bazénu. Jejich historky byly super, stejně jako vidět, jací pohodáři ti dva jsou – tím spíš, že jsou oba tátové. Velký respekt!“ chválil naháč Nick, když viděl, jak si tam Pastrňák hraje s dcerkami Freyou Ivy (2) a Mayou Ivy (2 měsíce).

Pastrňák v obležení, vlevo spoluhráč Arvidsson, vpravo fanoušek.
