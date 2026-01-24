Předplatné

Program alpského lyžování na ZOH 2026: kdy startují Češi?

Jan Zabystřan během tréninku na sjezd v Kitzbühelu
Jan Zabystřan během tréninku na sjezd v KitzbüheluZdroj: Hans Peter Lottermoser / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP / Profimedia
Alpská lyžařka Martina Dubovská prozradila, že nestihla svému tátovi splnit přání.
Alpská lyžařka Martina Dubovská prozradila, že nestihla svému tátovi splnit přání.
Jan Zabystřan během tréninku na sjezd v Kitzbühelu
Ester Ledecké se nedělní super-G ve Svatém Mořici příliš nepovedlo, na nejlepší ztratila přes jednu sekundu
Ester Ledecké se nedělní super-G ve Svatém Mořici příliš nepovedlo, na nejlepší ztratila přes jednu sekundu
Ester Ledecká po sjezdu v Zauchensee
Ester Ledecká při sjezdu v Zauchensee
Otakar Plzák
ZOH 2026
Program alpského lyžování vypukne 7. února a potrvá až do 18. února. V nominaci nechybí Ester Ledecká, která stále věří, že se jí naskytne šance reprezentovat Česko i v alpském lyžování. Podrobný program, kompletní nominaci a další informace k alpským disciplínám naleznete v tomto článku. Kompletní program ZOH 2026 naleznete ZDE>>>

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
KDY?7. - 18. února 2026
KDE?Cortina d’Ampezzo
ČESKÁ ÚČASTMartina Dubovská, Alena Labaštová, Ester Ledecká, Barbora Nováková, Jan Zabystřan, Marek Müller

Program alpského lyžování na ZOH 2026 v Milanu

Datum a čas

Závod

Výsledek

SO 7. 2., 11:30

Sjezd - muži

 

NE 8. 2., 11:30

Sjezd - ženy

 

PO 9. 2., 10:30

Kombinace - muži (sjezd)

 

PO 9. 2., 14:00

Kombinace - muži (slalom)

 

ÚT 10. 2., 10:30

Kombinace - ženy (sjezd)

 

ÚT 10. 2., 14:00

Kombinace - ženy (slalom)

 

ST 11. 2., 11:30

Super G - muži

 

ČT 12. 2., 11:30

Super G - ženy

 

SO 14. 2., 10:00

Obří slalom - muži (1. kolo)

 

SO 14. 2., 13:30

Obří slalom - muži (2. kolo)

 

NE 15. 2., 10:00

Obří slalom - ženy (1. kolo)

 

NE 15. 2., 13:30

Obří slalom - ženy (2. kolo)

 

PO 16. 2., 10:00

Slalom - muži (1. kolo)

 

PO 16. 2., 13:30

Slalom - muži (2. kolo)

 

ST 18. 2., 10:00

Slalom - ženy (1. kolo)

 

ST 18. 2., 13:30

Slalom - ženy (2. kolo)

 

Česká nominace v alpském lyžování na ZOH 2026

V nominaci pro alpské disciplíny figuruje celkem šest jmen. Mezi nimi vyčnívá „obojživelnice“ Ester Ledecká – její start je sice momentálně spíše v rovině teorie, ale česká hvězda se naděje nevzdává. Velmi solidní výsledky před olympiádou nasbíral Jan Zabystřan, který by mohl překvapit a zaútočit na nejužší špičku.

ŽenyMuži
Martina DubovskáJan Zabystřan
Alena LabaštováMarek Müller
Ester Ledecká 
Barbora Nováková 

České a československé medaile v alpském lyžování na zimních olmypijských hrách

První olympijský kov z alpského lyžování vybojovala v roce 1984 Olga Charvátová. Na hrách v Sarajevu tehdy dojela pro bronz ve sjezdu. Samostatná Česká republika se dočkala až v roce 2010, kdy Šárka Záhrobská zazářila ve slalomu a rovněž získala bronzovou medaili.

Největší šok v historii zimních sportů pak přišel v roce 2018. Na start super-G se s vysokým číslem postavila Ester Ledecká a předvedla famózní jízdu, která všem vyrazila dech. Senzačním zlatem se tehdy nesmazatelně zapsala do dějin zimních olympijských her.

RočníkUmístěníDisciplína
20181. místo - Ester LedeckáSuper-G
20103. místo - Šárka ZáhrobskáSlalom
19843. místo - Olga CharvátováSjezd

