Program alpského lyžování na ZOH 2026: kdy startují Češi?
Program alpského lyžování vypukne 7. února a potrvá až do 18. února. V nominaci nechybí Ester Ledecká, která stále věří, že se jí naskytne šance reprezentovat Česko i v alpském lyžování. Podrobný program, kompletní nominaci a další informace k alpským disciplínám naleznete v tomto článku. Kompletní program ZOH 2026 naleznete ZDE>>>
|ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026
|KDY?
|7. - 18. února 2026
|KDE?
|Cortina d’Ampezzo
|ČESKÁ ÚČAST
|Martina Dubovská, Alena Labaštová, Ester Ledecká, Barbora Nováková, Jan Zabystřan, Marek Müller
Program alpského lyžování na ZOH 2026 v Milanu
Datum a čas
Závod
Výsledek
SO 7. 2., 11:30
Sjezd - muži
NE 8. 2., 11:30
Sjezd - ženy
PO 9. 2., 10:30
Kombinace - muži (sjezd)
PO 9. 2., 14:00
Kombinace - muži (slalom)
ÚT 10. 2., 10:30
Kombinace - ženy (sjezd)
ÚT 10. 2., 14:00
Kombinace - ženy (slalom)
ST 11. 2., 11:30
Super G - muži
ČT 12. 2., 11:30
Super G - ženy
SO 14. 2., 10:00
Obří slalom - muži (1. kolo)
SO 14. 2., 13:30
Obří slalom - muži (2. kolo)
NE 15. 2., 10:00
Obří slalom - ženy (1. kolo)
NE 15. 2., 13:30
Obří slalom - ženy (2. kolo)
PO 16. 2., 10:00
Slalom - muži (1. kolo)
PO 16. 2., 13:30
Slalom - muži (2. kolo)
ST 18. 2., 10:00
Slalom - ženy (1. kolo)
ST 18. 2., 13:30
Slalom - ženy (2. kolo)
Česká nominace v alpském lyžování na ZOH 2026
V nominaci pro alpské disciplíny figuruje celkem šest jmen. Mezi nimi vyčnívá „obojživelnice“ Ester Ledecká – její start je sice momentálně spíše v rovině teorie, ale česká hvězda se naděje nevzdává. Velmi solidní výsledky před olympiádou nasbíral Jan Zabystřan, který by mohl překvapit a zaútočit na nejužší špičku.
|Ženy
|Muži
|Martina Dubovská
|Jan Zabystřan
|Alena Labaštová
|Marek Müller
|Ester Ledecká
|Barbora Nováková
České a československé medaile v alpském lyžování na zimních olmypijských hrách
První olympijský kov z alpského lyžování vybojovala v roce 1984 Olga Charvátová. Na hrách v Sarajevu tehdy dojela pro bronz ve sjezdu. Samostatná Česká republika se dočkala až v roce 2010, kdy Šárka Záhrobská zazářila ve slalomu a rovněž získala bronzovou medaili.
Největší šok v historii zimních sportů pak přišel v roce 2018. Na start super-G se s vysokým číslem postavila Ester Ledecká a předvedla famózní jízdu, která všem vyrazila dech. Senzačním zlatem se tehdy nesmazatelně zapsala do dějin zimních olympijských her.
|Ročník
|Umístění
|Disciplína
|2018
|1. místo - Ester Ledecká
|Super-G
|2010
|3. místo - Šárka Záhrobská
|Slalom
|1984
|3. místo - Olga Charvátová
|Sjezd