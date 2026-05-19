Sekáč Douděra: Vychechtaný trestanec

Autor: nem
Dejme si ruku na srdeční komoru. Vypadá takhle trestanec, kterého boss Tvrdík navždy vyhnal z výplatní listiny na dlažbu s rezolutním ortelem: „Už za Slavii nikdy nenastoupí?“ Nevypadá!

Bek David Douděra (25), jenž v nechvalně proslulém derby pražských »S« vynadal rozhodčímu Roučkovi do zm*dů a vyfasoval za to disciplinární flastr na tři zápasy, včera zvesela drandil na sekačce po tréninkovém place sešívaných ve Vršovicích.

Na videu poslaném na Instagram vychechtaný vtipálek mával, zvedal palec a psal: „Tak už mám novou práci.“ To vše jen pár hodin po tom, co na sociální síti dojemně bědoval: „Můžou vám vzít místo v týmu. Ale nikdy vám nevezmou lidi, kteří za vámi stojí. Děkuju za každou zprávu, za každé slovo podpory.“

Boss Tvrdík ho vyhnal ze Slavie, ale Douděra zvesela kosí trávu na tréninkovém place sešívaných.
