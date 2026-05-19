Sekáč Douděra: Vychechtaný trestanec
Dejme si ruku na srdeční komoru. Vypadá takhle trestanec, kterého boss Tvrdík navždy vyhnal z výplatní listiny na dlažbu s rezolutním ortelem: „Už za Slavii nikdy nenastoupí?“ Nevypadá!
Bek David Douděra (25), jenž v nechvalně proslulém derby pražských »S« vynadal rozhodčímu Roučkovi do zm*dů a vyfasoval za to disciplinární flastr na tři zápasy, včera zvesela drandil na sekačce po tréninkovém place sešívaných ve Vršovicích.
Na videu poslaném na Instagram vychechtaný vtipálek mával, zvedal palec a psal: „Tak už mám novou práci.“ To vše jen pár hodin po tom, co na sociální síti dojemně bědoval: „Můžou vám vzít místo v týmu. Ale nikdy vám nevezmou lidi, kteří za vámi stojí. Děkuju za každou zprávu, za každé slovo podpory.“