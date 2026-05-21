Kauza vyvrhelů! Majitel Slavie Tykač se bude doprošovat podřízeného Tvrdíka? Kdo koho griluje?
Ivana Tykač (58) před časem prozradila: „Nejlépe si odpočinu při žehlení.“ Fajn, ale proč by měl její manžel u hráčů žehlit to, co natropil Jaroslav Tvrdík (57), kterého platí?
Republiku obletěla fotka, na níž majitel Slavie Pavel Tykač (62), uhlobaron s jměním šacovaným na 188 miliard korun, opéká buřty s plejery. Jsou s ním na ní Holeš a Schranz. Chorý, který si hoví na dovče v Turecku, a Douděra, zvesela drandící na sekačce po tréninkovém place sešívaných ve Vršovicích, ne. A právě o tyhle dva jde.
Befel nebude?
Tvrdík je 10. května za hloupá vyloučení v derby se Spartou navždy a natvrdo vyvrhnul z kádru jako moře vorvaně na břeh. Tykač však přišel s tím, že by jim udělil pardon: „Pokud budou chtít pracovat na změně, jsem připraven za nimi jít a případně se pokusit přesvědčit Jardu, aby své rozhodnutí přehodnotil. Když to půjde, zabojuju za ně. Mně tihle dva kluci stojí za to.“
Takže ten, jenž všechno cáluje, bude přesvědčovat svého podřízeného a válčit s ním, když mu může jednoduše dát befel? Klasik by se zeptal: „Co vy to máte v tom Edenu za vztahy? Kdo koho vlastně griluje?“
Slibotechna J. T. s. r. o.
Někdejší šéf Českých aerolinií Jaroslav Tvrdík by si mohl z fleku založit firmu Slibotechna s.r.o. Mrkněte, jak své závazky, vyhlášené po ostudném derby, boss sešívaných neplní.
PROHLÁŠENÍ J. T.: „Tomáš Chorý a David Douděra už za Slavii nikdy nenastoupí.“
NESPLNÍ. Mocný vlastník Slavie Tykač mu do toho hází vidle plánovaným jednáním s hráči.
PROHLÁŠENÍ J. T.: „Oslavy titulu jsme vzdali.“
NESPLNIL. Tykač oznámil, že párty s fanoušky zaplatí. V neděli proběhne v Edenu zahradní slavnost, na kterou bylo už prodáno cirka 4000 vstupenek.
PROHLÁŠENÍ J. T.: „Dokud to soudy nezakážou, tak budeme kamerové systémy používat k identifikaci násilníků a výtržníků.“
NESPLNIL. Po pár dnech vycouval: „Poté, co jsem se dozvěděl na Úřadu pro ochranu osobních údajů, že bych se vystavil trestní odpovědnosti ve výši stíhání dvou tří let a sankcím ve stovkách milionů korun, tak ty kamery nespustíme.“ : Zbývá už jen »revidovat « tohle Tvrdíkovo tvrzení: „Tribuna Sever otevřena nebude, dokud nebudou identifikováni a postaveni před orgány činné v trestním řízení všichni pachatelé napadení hráčů Sparty Praha a útoků pyrotechnikou na sektor hostujících fanoušků. I kdyby to mělo znamenat uzavření Tribuny Sever po celou sezonu 2026/2027. V Edenu už si nikdo kuklu nenavleče a pyro nerozsvítí.“