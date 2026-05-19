Bijec Kohout: Hrůzná nehoda! CT nevypadá vůbec dobře
Domácí matador organizace Oktagon MMA Matouš Kohout (33) prožívá dny plné drtivých kontrastů. Zatímco ještě minulý týden se vznášel na obláčku štěstí díky narození druhé dcery, rodinnou idylu vystřídal tvrdý náraz. Známý bojovník se totiž fanouškům ozval přímo z nemocničního lůžka po vážné dopravní nehodě.
Bývalý mistr Evropy v thajském boxu tak musel svou rozjetou kariéru nečekaně uložit k ledu. Místo příprav na další zápas ho teď čeká bitva o vlastní zdraví. Ačkoliv bližší detaily karambolu neprozradil, ze zveřejněných záběrů je patrné, že se jednalo o tvrdý střet motocyklu s osobním vozem.
„Včera jsem měl dopravní nehodu a CT nevypadá vůbec dobře,“ přiznal posmutnělý bijec ve svém vzkazu. Následky srážky si vyžádaly okamžitý zásah lékařů. „Teď mě akorát čeká operace,“ přiblížil Kohout nevyhnutelnou realitu nejbližších hodin.
Pro zápasníka, který ještě na konci loňského roku slavil cenný triumf nad Hafenim Nafukou a v březnu podlehl německé hvězdě Christianu Eckerlinovi, jde o obrovskou ránu do plánů. Záběry na zničeného sportovce v nemocničním andělu navíc dávají jasně tušit, že nečekané zranění představuje extrémní zátěž především pro jeho psychiku.
„Pár týdnů budu o berlích,“ zhodnotil střízlivě své vyhlídky na rekonvalescenci. Nyní ho čeká dlouhá a zdlouhavá cesta k uzdravení. „Takže musím být trpělivý. Dát se dohromady a jak se říká... Vrátit se silnější. Držte palce,“ poprosil své fanoušky o podporu v těchto nelehkých chvílích.