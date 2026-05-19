Kočičák Šulc na obálce: Je to o hlavě
Sláva mladého muže, který začínal čutat do balonu v Toužimi, se hvězd dotýká. Klenot Lyonu a českého nároďáku Pavel Šulc (25) se ocitl na obálce prestižního magazínu.
V české verzi Vogue pózuje vítěz ankety Fotbalista roku s nezbytnou kočkou jménem Franta za krkem, na němž nosí to, co k úspěchu nejvíc potřebuje. „Výkon nezačíná na stadionu, ale v hlavě,“ říká »Šulcík« s čísly 15 gólů a 10 asistencí za první sezonu v triku Olympique.
