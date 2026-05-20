Poprask kolem brazilské hvězdy: Neymar na MS jede!

Autor: om
Byl kolem něj humbuk, jako by na něm visel osud Brazílie. Ostatně Neymar (34) to tak asi i vnímá. Každopádně borec Santosu (dříve Barcelony či PSG) ničený zraněními nakonec nečekaně v nominaci na MS je!

Trenér Carlo Ancelotti (66) historicky nejlepšího střelce (79 gólů) Brazílie, za kterou hrál naposledy v říjnu 2023, na jeho čtvrtý šampionát vzal se slovy: „Zlepšil kondici a bude důležitým hráčem. Má zkušenosti s tímto typem turnaje.“

Neymar je nadšen: „Tvrdě jsem na to dřel. A také jsem trpěl, když mě lidé pomlouvali, ale nakonec to dobře dopadlo.“

Neymar hrál za Brazílii naposledy 18. října 2023 a těžce si zranil koleno.
