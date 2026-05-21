Nedvěd se zbaví podílu v Hradci: Do Evropy bez legendy
Když se před rokem objevily informace o nákupu podílu ve fotbalovém Hradci Králové manažerem fotbalové reprezentace Pavlem Nedvědem (53), bylo z toho velké haló. Časy se mění a i přes obrovský úspěch maličkého klubu v podobě postupu do fotbalové Evropy nebudou mít »Votroci« Nedvěda v zádech.
Jeho jméno hrálo loni v kšeftu s podíly ve fotbalovém Hradci významnou roli, ale Pavel Nedvěd (53) podle informací HN už z projektu couvá.
Šéf fotbalových reprezentací měl ve společnosti Fotbal HK 1905 (ta vlastní 89% podíl v samotném klubu, zbylých 11 % má město) pětinový podíl.
Hradec po 31 letech bude na podzim hrát evropské poháry a Nedvěd už tam nebude. Svou pozici posílí majoritní vlastník, miliardář Ondřej Tomek.