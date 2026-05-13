Sešívaní sčítají ekonomické škody po ostudě na derby: Co na to partneři?

Slavii vyjde extempore individuí z kotle pěkně draho! Mezinárodní ostuda se vyčíslit nedá, ale ve vršovických kancelářích brzo budou skládat účty. A bude to bolet...
- Podle generálního ředitele Martina Říhy kvůli trestu od disciplinární komise přijde klub odhadem o více než 50 milionů Kč. Přičíst bude muset zřejmě ještě prodej Chorého s Douděrou pod cenou. Další ekonomické škody může napáchat odliv sponzorů. Fortuna už zvedla varovný prst a zjišťuje, zda »jsou obě značky nadále hodnotově kompatibilní«. Co kdyby partneři fakt práskli dveřmi?
HANBA AŽ ZA PŮL MILIARDY
„Slavia by v ročním rozpočtu pocítila výpadek v řádu vyšších desítek milionů korun,“ spočítal ekonom Lukáš Kovanda. Úplnou katastrofou by podle něj bylo, kdyby sešívaní kvůli kontumaci derby přišli o titul. Flek v hlavní fázi Ligy mistrů totiž zajišťuje cirka 450 »míčů« z kapsy UEFA. „Ekonomická stabilita, kterou do klubu přinesl vstup miliardáře Pavla Tykače, dostala sobotním večerem vážnou trhlinu,“ dodal Kovanda s tím, že investoři rozhodně nechtějí pálit peníze v násilnostech na trávníku. Lukáš Kovanda. • Blesk:Jakub Poláček
- Jak na sobotní skandál a následný verdikt disciplinárky reagují sponzoři Slavie? Blesk oslovil ty nejdůležitější, které klub hrdě propaguje na tablu partnerů. Tady jsou jejich vyjádření...
ETORO (investiční a obchodní platforma)
„Společnost eToro odsuzuje nedělní incidenty ve Fortuna Aréně. Násilí do fotbalu nepatří a podporujeme rychlou reakci klubu.“
- „Společnost Visa aktuálně neplánuje poskytovat k této události žádné vyjádření.“
VISA (zprostředkovatel elektronických plateb)
- „To, co se v sobotu večer stalo, kategoricky odsuzujeme. Podobné jednání je naprosto nepřijatelné a zásadně poškozuje fotbal a celé sportovní prostředí. V tomto týdnu se potkáme s vedením Slavie. Vnímáme pozitivně otevřený přístup klubu, každopádně chceme diskutovat přímo, jaký je jeho postoj, jakou sebereflexí je připraven v následujících týdnech projít. Chceme vědět, jaká konkrétní opatření budou ze strany Slavie učiněna, aby k takovým excesům nedocházelo a bylo možné naši spolupráci rozvíjet.“
FORTUNA (sázková kancelář)
- „My nejsme partneři Slavie, ale LFA, se kterou aktivně komunikujeme, takže naše prezentace mezi sponzory na jejich klubovém webu je trošku nešťastná.“
CHANCE (sázková kancelář)
- „Coca-Cola důrazně odsuzuje jakoukoli formu násilí nebo nebezpečného chování na sportovních akcích. Respekt, bezpečnost a férovost jsou hodnoty, za kterými si pevně stojíme. Bereme na vědomí prohlášení Slavie, která deklarují záměr podniknout zásadní kroky, aby k podobným situacím v budoucnu nedocházelo. Budeme i nadále v kontaktu s naším partnerem a pečlivě sledovat vývoj situace.“
COCA-COLA (nápojářský gigant)
- Nemají českou pobočku. Z evropské ústředny neodpověděli.
CASTORE (výrobce sportovního oblečení)
- Stanovisko společnosti se nepodařilo sehnat.
MAFRA (mediální dům)
- „Čekáme na oficiální vyjádření směrem k partnerům ze strany Slavie a zatím nic nemůžeme komentovat.“
MG (automobilový koncern)
- Generální partner fotbalové ligy Chance ocenila disciplinárku za tvrdý trest Slavii. Považuje ho za adekvátní. „V rámci současných pravidel jde v podstatě o maximální možný postih,“ stojí v tiskovém prohlášení. Společnost apeluje na to, aby LFA systematicky zvýšila bezpečnost na našich stadionech, k čemuž chce být aktivně nápomocna.
Titulární sponzor ligy: Ocenil komisi
