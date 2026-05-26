Sněhová královna Ledecká jede Rallye princezen: Můj nový miláček
Láskou k Francii zahořela česká královna zasněžených svahů Ester Ledecká (30) už loni díky románku s Francouzem Bailetem. Teď ale protíná krásy země galského kohouta s novým miláčkem ročníku 1964 z německé výroby – Porsche 356!
Ester se tento týden účastní Rallye des Princesses, která odstartovala v neděli v Paříži a cíl má v letovisku Saint-Tropez. Ale kromě závodní projížďky Francií se kochá parádním veteránem. „Poznávání mého nového miláčka,“ vyťukala radostí bez sebe před první etapou, kterou v roli pilotky zvládla bravurně.
Ze 116 přihlášených dvojic »princezen« dojel její »poršák« se startovním číslem dvacet na 78. místě. Na českou lyžařku a snowboardistku, která občas bojuje s orientací v mapách, parádní vstup do premiérového závodu! „Jsem známá tím, že se hodně ztrácím. Naštěstí jede se mnou skvělá navigátorka Giulia,“ sdělila Ledecká, která by se bez italské kamarádky zřejmě dost trápila.