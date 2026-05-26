Sněhová královna Ledecká jede Rallye princezen: Můj nový miláček

Autor: vav
Ester se vydala za novým dobrodružstvím!

Láskou k Francii zahořela česká královna zasněžených svahů Ester Ledecká (30) už loni díky románku s Francouzem Bailetem. Teď ale protíná krásy země galského kohouta s novým miláčkem ročníku 1964 z německé výroby – Porsche 356!

Ester se tento týden účastní Rallye des Princesses, která odstartovala v neděli v Paříži a cíl má v letovisku Saint-Tropez. Ale kromě závodní projížďky Francií se kochá parádním veteránem. „Poznávání mého nového miláčka,“ vyťukala radostí bez sebe před první etapou, kterou v roli pilotky zvládla bravurně.

Ze 116 přihlášených dvojic »princezen« dojel její »poršák« se startovním číslem dvacet na 78. místě. Na českou lyžařku a snowboardistku, která občas bojuje s orientací v mapách, parádní vstup do premiérového závodu! „Jsem známá tím, že se hodně ztrácím. Naštěstí jede se mnou skvělá navigátorka Giulia,“ sdělila Ledecká, která by se bez italské kamarádky zřejmě dost trápila.

Ester ukázala vysekanou postavu.
