Děsivé pozadí smrti legendárního Lemieuxe (†60): Oběsil se z neúcty!
Proč? Jednoduchá otázka, na kterou se už nikdy nedozvíme odpověď. Proč se Claude Lemieux (†60) oběsil?
Někdejší rabiát se zabil 28. května. Syn ho objevil mrtvého ve skladu rodinné nábytkářské firmy. Vyhrál čtyři Stanley Cupy za tři různé kluby (Montreal, Colorado, New Jersey), pořádného ocenění se ale nikdy nedočkal.
„Jestli ho něco trápilo, tak to, že nebyl uveden do Síně slávy. Vždycky to bral jako nespravedlnost,“ řekla publicistka Réjeanne Tremblayová. Podle NY Post ho roky trápily deprese kvůli napjatým vztahům s některými ze svých dětí. Problémy vygradovaly nejhorším možným způsobem.
Mozek na výzkum
Zdrcení nejbližší oznámili, že mozek zesnulé hlavy rodiny daruje Bostonské univerzitě pro výzkum účinků opakovaných nárazů do hlavy a traumatického poranění hlavy: „Toto rozhodnutí je darem vědě, sportovcům a budoucím generacím rodin hledajících odpovědi na některé otázky.“