Ledecká měla rallye přes den i večer: Dámská jízda
Francií se Ester Ledecká (30) při Rallye »princezen« prohnala jako vítr v Porsche 356 z roku 1964. Šlápla na to ale i po večerech v cíli jednotlivých etap!
Účastnice závodu, který organizoval její sponzor Richard Mille, pařila od Paříže až po Saint-Tropéz. Sama to potvrzuje na snímcích, které nyní sdílí na sociálních sítích. „Tomuhle říkám pohodový víkend,“ potvrdila Esterčina italská navigátorky Giulia, že to byla pořádná párty.
Celý týden se tak věnovala Rallye des Princesses a brouzdala krásy Francie. Výhledy z úžasného veteránu se kochala od Paříže až po Saint-Tropez. „Poznávání mého nového miláčka,“ napsala před startem, když se teprve seznamovala s vozítkem ročníku 1964 z německé výroby Porsche 356.