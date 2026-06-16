Legendární Železný slaví 60: Netradiční přání od dcery přes Blesk
Železný stárne, ale rez není vidět! Legendární oštěpař Jan Železný právě dnes na mítinku Zlatá tretra oslaví životní jubileum. Jako překvapení mu v rozhovoru pro Blesk přeje dcera z prvního manželství Katarína (36).
Šestý měsíc, rok 2026 a 60. narozeniny. Samé šestky! Co byste tátovi popřála?
„Šestka byla vždycky taťkovo šťastné číslo, tak mu přeji, ať je to doopravdy šťastný rok.“
Jaká by podle vás měl být ideální oslava kulatin?
"Ani jeden na oslavy moc nejsme. Takže třeba si zahrát tenis, nebo volejbal, a pak v klidu posedět a popovídat si. Těch příležitostí, kdy se v roce sejdeme, je míň než víc a pokaždé, když jsme spolu, je to fajn. Takže taťko, vyzývám tě v tenisu a ano, vím, že prohraji." (smích)
Tak to už bude jeden dárek. Ale vzpomenete si na nějaké jiné překvapení, které jste mu připravila?
„Taťka nikdy nebyl materialista, a tak dárky moc neřešil. Když jsem byla teenager, rozhodla jsem se mu upéct speciální dort. Pekla jsem se s ním asi dvě hodiny. Když jsem se chystala na plnění korpusu, spadl mi na podlahu a rozpůlil se vejpůl. Táta měl i tak radost a tu větší půlku mě nechal sníst.“ (úsměv)
Co byste mu popřála do dalších let?
„Taťka má celoživotně štěstí, že může dělat to, co ho baví. A tak mu přeji, aby mu tohle štěstí vydrželo. A ať už bude dělat do budoucna cokoliv, ať ho to vždycky naplňuje.“
Železný už třicet let výkonem 98,48 metru z Jeny drží světový rekord v hodu oštěpem. Co myslíte, jak dlouho české legendě vydrží?
„Myslím, že taťka už dokázal, jak moc výjimečný je. To mu nikdo nikdy nevezme, ani kdyby byl jeho svěťák překonán. Ale kdyby ho měl někdo přehodit, tak si přeji, ať je to slušný chlap, kterého to lidsky nezmění. Stejně jako tomu bylo u našeho taťky!“