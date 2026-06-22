Komentátor Záruba s ex Witowskou: Ženili syna
Nic není pro rodiče nádhernějšího, než když vidí vlastní dítě, jak se koupe ve štěstí. Světlana Witowská (53) s Robertem Zárubou (58) už sice dávno nejsou svoji, ze syna Viktora ale musejí mít radost trojnásob.
Potomek slavných televizních hvězd vloni v dubnu odpromoval na Právnické fakultě UK, před šestnácti dny oslavil šestadvacátiny a teď udělal z půvabné tmavovlásky Klárky paní Zárubovou.
„A je ze mě tchyně,“ smála se po obřadu oddávající farářky Martiny Viktorie Kopecké půvabná Světlana v šatech od návrhářky Beaty Rajské, do jejíchž rukou se svěřila i pohledná nevěsta.
V pohádkovém prostředí Yard Resortu, kde stojí slaná kremrole 295 korun a za pronájem tady v sezoně zaplatíte 75 tisíc, jim to vážně slušelo náramně.