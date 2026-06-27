Bývalý Schumacherův parťák Rosberg práskl: Tyhle intriky Michael zkoušel!
Svatoušek? Ani omylem! Jeden z nejbližších spolupracovníků Michaela Schumachera Jean Todt před časem prohlásil, že německá legenda nebyla zrovna dobrá v intrikách. Jenže nedávno promluvil Michaelův tehdejší stájový kolega Nico Rosberg, který naznačil něco úplně jiného. Když sedminásobný mistr světa chtěl, uměl hrát psychologické hry naprosto dokonale!
Největší rivalitu prožil šampion Formule 1 Nico Rosberg s týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem, se kterým společně válčil u Mercedesu. Ještě před britským jezdcem ale za Stříbrné šípy jezdil vedle Rosberga právě Michael Schumacher. Ten už si sice nejspíš nepotřeboval vůbec nic dokazovat, ale svému mladšímu krajanovi dal jasně najevo, že do zaměstnání chodí kvůli práci, ne kvůli přátelství.
„Ten chlap je mentální bojovník. Žije tím, že psychicky ničí svého týmového parťáka. Ne nějakým zákeřným způsobem, spíš nenápadně v té šedé zóně. A právě ty šedé zóny využívá jako každodenní hnací sílu. Probudí se a je to pro něj prostě přirozené,“ líčil syn mistra světa Kekeho Rosberga v podcastu High Performance.
„Nemusí se nijak nutit, je to jeho způsob života. Třeba situace... přijedeme na okruh a jsou tam omezená parkovací místa. Všichni ostatní musí parkovat kilometr daleko, takže je tam jedno místo pro každého jezdce a pro šéfy týmů. A Michael zaparkoval své auto tak, že mi jen nepatrně zasahovalo do mého parkovacího místa. Dvě kola nechal přes bílou čáru, takže bych se tam už nevešel. Doslova bych poškrábal auta, kdybych to zkusil,“ popisoval závodník, který ihned po zisku titulu v roce 2016 pověsil helmu na hřebík.
„To mě samozřejmě stresuje, protože přijdu pozdě na schůzku. Na technickou poradu se vždycky chodí minutu předem. Je to ta nejhorší věc, přijet o minutu později, když všech padesát lidí v továrně sedí online a zazní: »Promiňte, čekáme, až dorazí Nico.« Hrozné,“ líčil Němec, na kterého motoristická legenda zkoušela i jiné drobné lsti.
Při kvalifikaci v Monaku se Schumacher například zamkl na jediné toaletě, kterou v garáži měli. „Je tam jen jedna. A poslední věc, kterou jako jezdec uděláš předtím, než nasedneš do auta, je, že jdeš na záchod. On se tam zamkl a vyšel až na poslední chvíli,“ popisoval Nico, který se tehdy nakonec musel v rychlosti vymočit do kbelíku někde v rohu garáže.
Rosberg zároveň zmínil, že na technických briefinzích Schumacher celé tři roky ani jednou nevyslovil jeho jméno. „To by vyžadovalo respekt. Ale já pro něj prostě neexistoval,“ usmíval se s odstupem času nad momenty, které mu tehdy nejspíš nebyly příjemné. Tehdy jednoduše býval označován jako »on« nebo »to druhé auto«.
Sdílet garáž s legendou zkrátka nebylo lehké. Dokonce prý nastaly momenty, kdy měl Nico sice bodově navrch, ale šéf strategie James Vowles při komunikaci taktiky pro závod věnoval veškerou svou pozornost právě Michaelovi. A to i ve chvíli, kdy rozebíral Rosbergovu závodní strategii, včetně zastávky v boxech...