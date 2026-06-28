Fotbalistu (†21) popravili před domem: Vražda kvůli faulu!
Naprosto šokující případ násilí se odehrál nedaleko italské Neapole. Když se Lorenzo Spasiano chystal do práce, počkal si na něj před domem vrah a chladnokrevně ho popravil. Údajně mělo jít o krvavou vendetu za pouhý faul ve fotbalovém zápase.
Bylo to naprosto běžné ráno. V úterý 23. června se Lorenzo doma oblékl a vyrazil ze dveří. Jedenadvacetiletý mladík se živil jako stavební dělník v Mianu poblíž Neapole. Na stavbu už ale nikdy nedorazil. Před domem na něj číhal střelec, který chlapce jedinou přesně mířenou ranou do hrudníku připravil o život.
Jeho otec Salvatore byl v osudnou chvíli doma. Jakmile zaslechl výstřel, okamžitě vyběhl ven zjistit, co se stalo. Naskytl se mu ten nejhorší možný pohled. Vlastnímu synovi musel okamžitě začít poskytovat první pomoc. Jakožto profesionálnímu řidiči sanitky mu záchrana životů nebyla cizí, tentokrát ale bojoval o vlastní krev.
Hocha si následně převzali do péče záchranáři, ovšem i přes veškerou jejich snahu mladíkův život vyhasl. „Obyčejný fotbalový zápas se proměnil v hrůznou scénu. Důrazně odsuzujeme každou formu násilí,“ napsalo v prohlášení sousedské sdružení Nessuno tocchi Ippocrate. Vyšetřující policisté se poměrně rychle dostali podezřelému na stopu.
Tím má být teprve šestnáctiletý mladík s vazbami na mafiánský klan Lo Russo. Motiv činu je až mrazivě banální. Oba chlapci se totiž koncem března střetli během fotbalového utkání, kde měl Lorenzo mladšího soupeře faulovat. To se zasaženému hráči vůbec nelíbilo, načež se strhla obří hádka a strkanice. Rozlícené aktéry od sebe museli odtrhnout až přátelé. Nevraživost ale dál rostla. Při následném pokusu o pouliční odvetu z toho vyšel Lorenzo mnohem lépe, jelikož se ve volném čase amatérsky věnoval boxu.
Právě tahle potupa měla útočníka dohnat k absolutní nenávisti. Lorenzovi měl přes chat zaslat několik drsných výhrůžek, ty ale chlapec policii nikdy nenahlásil. Zastřelený pocházel z pěti dětí. Místní farář Don Salvatore Cinque ho popsal jako bezproblémového a pracovitého mladíka bez jakýchkoli kriminálních vazeb, který s oblibou pomáhal v pekárně naproti kostelu.