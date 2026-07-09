Bombarďák Djokovič: Striptýz na posvátné trávě
Dámičky cudně klopily zrak, to kráska Jelena mohla na svém milovaném muži oči nechat!
Novak Djokovič (39) na posvátném trávníku obrazně svlékl donaha Aliassima a pak doopravdy i sebe. WOW! „Můj nejdelší zápas ve Wimbledonu,“ připomněl šampion po 5 hodin a 15 minut dlouhém mači, který vyhrál 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6 a čeká ho jednička Sinner.
Co se mu povedlo?
● Nejdelší čtvrtfi nále v historii Wimbledonu – trvalo 5h a 15 minut.
● Jako první v historii postoupil poosmé v řadě do semifinále.
● Vybojoval své 15. wimbledonské semifi nále, což se ještě nikomu jinému nepovedlo.
● Vylepšil absolutní rekord, když postoupil do svého 55. grandslamového semifinále. ● Je nejstarším semifinalistou Wimbledonu od roku 1974, kdy hrál Ken Rosewall.