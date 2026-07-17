Vyléčený Vrána a jeho opora Adéla: Utajená veselka!
V říjnu 2022 si v NHL prošel peklem závislosti, teď se cítí jako v sedmém nebi! Hokejový útočník Jakub Vrána (30) se oženil s Adélou, která mu pomohla při »odvykačce«.
Vrána v zámoří absolvoval asistenční program pro závislé jako hráč Detroitu, minulou sezonu už strávil v Linköpingu. A do Švédska se vrátí v chomoutu!
Se svou láskou si řekli »ano« na svatebním místě s vůní Toskánska nedaleko Prahy. Obřad se novomanželům povedlo před fanoušky utajit, práskl je až fotograf Filip Jágr!
Témata: Praha, Švédsko, Jakub Vrána, Detroit Red Wings, Toskánsko, Linköping