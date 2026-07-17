Vyléčený Vrána a jeho opora Adéla: Utajená veselka!

Autor: mib
Hokejista Jakub Vrána se oženil.

V říjnu 2022 si v NHL prošel peklem závislosti, teď se cítí jako v sedmém nebi! Hokejový útočník Jakub Vrána (30) se oženil s Adélou, která mu pomohla při »odvykačce«.

Vrána v zámoří absolvoval asistenční program pro závislé jako hráč Detroitu, minulou sezonu už strávil v Linköpingu. A do Švédska se vrátí v chomoutu!

Se svou láskou si řekli »ano« na svatebním místě s vůní Toskánska nedaleko Prahy. Obřad se novomanželům povedlo před fanoušky utajit, práskl je až fotograf Filip Jágr!

Přiletí k Vránovým čáp?!
Přiletí k Vránovým čáp?!

Témata:  PrahaŠvédskoJakub VránaDetroit Red WingsToskánskoLinköping

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