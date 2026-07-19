Bývalá hvězda NHL Hemský utekl před vedrem do Česka. Co má nyní v hlavě? Děti, kérky, operace!
Pohoda, klídek, golfíček. Hokejový rentiér Aleš Hemský (42) si užívá život nejen v Dallasu, kde se po kariéře v NHL nastálo usadil s manželkou Julií a oběma syny Milou a Jimim, které vede ke stejnému sportovnímu řemeslu.
Do Česka vás opět zavál golf s přáteli?
„Je to spíše o tom setkávání, ale golf si taky rád zahraju. Jenže zatím se do toho teprve dostávám, jelikož jsem měl takových šest měsíců nucenou pauzu.“
Proč?
„Jsem po operaci s kolenem.“
Jste ve fázi rekonvalescence?
„Ano, a budu ještě dlouho. Ale už jsem si na to tak nějak zvykl. To je prostě život.“
Jaký život žijete po kariéře?
„Pohodový. (smích) Na sto procent se věnuju rodině a dětem.“
To je tedy váš denní chleba?
„Asi se budu opakovat. Dennodenně jsem s jedním nebo druhým synem na zimáku.“
U ledu jste asi pořád, že?
„Dokonce přímo na ledě. Ne že bych nějak bruslil a makal, ale obě svoje děti trénuju. Vedu dva mančafty.“
Životní styl za mořem jste si oblíbil?
„Kdyby ne, tak tam už dávno nejsem. V Americe žiju od svých šestnácti let a teď mi je 42. Takže nic nového pro mě.“
Když srovnáte štace, kde jste v NHL působil, kde to bylo nej?
„Těžké porovnávat, vše má něco do sebe. V Edmontonu, kde jsem od čerstvých osmnácti strávil dvanáct let, to bylo nádherný. Každýmu mladýmu klukovi bych přál hrát v Kanadě. Tam tím žijou. Na druhou stranu v Dallasu to bylo oddychový. Hrál jsem tam už jako starší. A jelikož nikdo nikoho nezná, můžete si žít svůj život a k tomu jen hrát hokej. Obě místa jsou srdcovky.“
Zavzpomínáte rád na největší momenty kariéry?
„Nejsem žádný nostalgik, který by si vzpomínky přehrával. Ale nebudu lhát, že si rád nevybavím společné zážitky se spoluhráči z finále Stanley Cupu nebo i z titulové sezony s Pardubicemi.“
Jak často se vracíte do vlasti?
„Doma jsem říkal, že když přijedu do Čech na dva tři měsíce ročně, bude to stačit.“
A stačí?
„Tak s dětmi sem přijíždíme na Vánoce a na Nový rok a pak vždy přes léto. Chceme totiž utéct těm vedrům, která jsou v Dallasu často nesnesitelná.“
To jste ale moc nevychytal, jelikož jste dorazil, když tady padaly teplotní rekordy...
„No když jsem přiletěl do Prahy a byl ve městě, tak jsem měl pocit, že to je snad horší než právě v Dallasu.“
Vidím, že vás zdobí řada tetování. Ty pro vás mají hlubší význam?
„Tetování mám jen a pouze pro sebe. Pro nikoho jinýho bych to nedělal. Líbí se mi to baví mě to.“
Kdy jste si nechal udělat první?
„Už je to dlouho. Ale začal jsem asi někdy ve třiceti během kariéry.“