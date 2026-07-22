Zlatý střelec Torres po rozchodu: Kopačky během MS!
Úsměvy teď Ferran Torres (26) rozdává na všechny strany! Aby ne. Španělský reprezentant v bitvě s Messiho družinou vystřelil zlatý gól a celá jeho země je už pár dní v laufu. Doma to ale taková sláva očividně není...
Střelec mistrovské trefy Ferran Torres, kterému se přezdívá Žralok, poslal k vodě během šampionátu partnerku a influencerku Martinu. Podle španělských médií to bylo přesně před semifinále s Francií!
Žhavou zprávu práskl španělský novinář Javier de Hoyos: „Mluvil jsem s lidmi z jejich okolí a oba potvrdili, že románek skončil. Alespoň prozatím.“
A ačkoliv není zřejmé, kdo z dvojice rozchod inicioval, Torres asi během hydratačních přestávek za svou láskou neplakal. „Ferran si užívá, že je na mistrovství světa single,“ dodal před koncem šampionátu novinář. Jak dlouho ale bude šikovný fotbalový predátor plavat sám v moři plném nápadnic?