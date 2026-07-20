Španělsko - Argentina 1:0pp. Evropané slaví! Messi a spol. bez střely na bránu
Dominance party kolem Lionela Messiho končí. Finále mistrovství světa v New Yorku ovládlo Španělsko, které svalilo Argentinu 1:0 po prodloužení. Tlak evropského šampiona vyvrcholil na začátku druhého prodloužení, proti oslabenému soupeři rozhodl o těsné výhře útočník Ferran Torres. Mužstvo z Pyrenejí usedá zcela zaslouženě na trůn mundialu, celkovým primátem završilo naprosto dominantní turnaj – v osmi zápasech inkasovalo pouze jednou. Ve finále pomohla Španělsku i početní převaha po vyloučení Enza Fernándeze.
Emiliano Martínez pochytal úctyhodných jedenáct střel, dvanáctá ale skončila v argentinské síti. Jednoznačnou převahu Španělska, které soupeři nedovolilo jediný střelecký pokus, zúročil na startu druhého prodloužení střídající útočník Ferran Torres.
Na stadionu v New Yorku propukla červená euforie, Španělsko na titul mistrů světa čekalo od roku 2010. Zvládlo jedno z nejdominantnějších finále v dlouhé historii turnaje. Argentina za celý zápas nevystřelila na bránu, zahrávala pouze čtyři rohy, míč držela okolo 30 procent času.
Kapitán Lionel Messi se tentokrát vůbec neprosadil, k míči se víc dostával až v samotném závěru, kdy Argentina dotahovala ztrátu 0:1. Celkově výjimečně povedený turnaj končí v 39letech se stříbrnou medailí na krku a bilancí osmi branek a čtyř asistencí.
Finále přitom začalo zostra. Už v páté minutě se do akce dostaly nejsledovanější postavy na place. Nejprve zahodil velkou šanci Lamine Yamal, tečovaný pokus bez problémů pokryl skvělý gólman Martínez. Na druhé straně Unai Simón včas vyběhl proti Messimu a zamezil možnému samostatnému nájezdu.
Intenzivní vstup obou týmů postupně slábl, do hry se více dostávalo Španělsko. Dominovalo přes křídelní prostory – na levé straně Marc Cucurella, na pravé Yamal vytvářeli nebezpečné situace, závěr prvního poločasu zaváněl úvodním gólem evropských šampionů.
Argentina nápor přežila, musela se vypořádat i se zraněním stopera Lisandra Martíneze, který kvůli svalovým problémům odstoupil ještě před pauzou za bezbrankového skóre. „Očekávám, že by Yamal zápas mohl daleko víc nakopnout a rozhodnout,“ predikoval v poločasovém programu stanice Nova Action trenér David Holoubek.
Devatenáctiletý talent z Barcelony byl vidět, naopak hvězdný Messi se do hry nedostával. V úvodním dějství si chodil pro fauly, v útočné třetině hřiště ale neměl žádný prostor. Dostal se pouze k 15 dotykům s míčem, pokusil se o jediný neúspěšný dribling.
„Španělé budou pořád na míči, dominovat a zvyšovat tlak, ale musí si dávat bacha na zadek, Messi a další jsou schopni dát gól,“ přidal o poločasové pauze ve studiu Nova Action někdejší útočník Roman Bednář.
Slovinský rozhodčí Slavko Vinčič často pouštěl tvrdou a důraznou hru Argentinců, kteří odolávali sílícímu tlaku svého soupeře. Jenže Enzo Fernández to přehnal, po dvou žlutých kartách šel po jasném faulu v nastavení ze hřiště.
Španělsko nabídnutou přesilovku proměnilo na začátku druhého prodloužení. Po kombinaci náhradníků rozhodl útočník Ferran Torres. Ustálo i závěrečný nápor Argentiny, stejně jako před šestnácti lety zvítězilo ve finále mundialu těsně 1:0 a spustilo zasloužené oslavy.