Španělští dobyvatelé si podmanili Ameriku i celý svět: Zlatý věk!

Španělští konkvistadoři dokončili další úspěšnou výpravu. Ve finálovém tažení si podmanili Argentinu (1:0 po prodl.), dobyli celou Ameriku a u nohou jim teď leží celý svět. »La Roja« zažívá znovu zlatý věk!
- „Nikdy mě nic podobného ani ve snu nenapadlo,“ prohlásil kouč Luis de la Fuente. „Ta cesta, kterou jsme ušli, by nikdy bez takových talentů nebyla. Jsem hluboce dojatý. S touto generací hráčů jsme vyhráli všechno, absolutně všechno,“ doplnil stratég, který se svými mistry světa i Evropy uzmul po vzoru Hernána Cortése veškeré zlato. V asociační pokladnici teď mají tu nejcennější trofej, na krku zlaté placky, na rukou prsteny pro šampiony a v kapse i tučnou finanční odměnu.
Vždyť triumfem si každý hráč vydělal 18,3 milionu korun! „Bylo to napsáno ve hvězdách,“ radoval se střelec vítězné trefy Ferrán Torres. „Doufám, že vyhrajeme i za čtyři roky,“ brousí si zuby gólman Simón, jenž za celý šampionát inkasoval pouze jednou a byl vyhlášen nejlepším brankářem šampionátu. Hrdina finálového klání Ferran Torres s trofejí pro mistry světa • ČTK / AP / Ashley Landis
- Tříletý prcek Keyne s úsměvem od ucha k uchu se po závěrečném hvizdu proháněl po trávníku. Brácha Lamina Yamala (19) si ukradl veškerou pozornost pro sebe. Kopal do mičudy Trionda, dával góly, válel se po hřišti, lítal jako ďas, a když stav dětského běsu pominul, pózoval s mistrovskou trofejí jako model. „Jsem dojatý. Miluju, když vidím mladšího brášku takhle šťastnýho,“ rozplýval se supertalent Yamal. Yamal se svým bratrem. • ČTK / AP / Pamela Smith
MISTR OSLAV
- Messi, Kane, nebo Mbappé? Všichni tito ostrostřelci koukali z nižšího stupínku na Španěla Rodriho (30), který se stal králem šampionátu. Byť ani jednou neskóroval ani neasistoval, totálně diktoval španělskou kontrolu míče. Na turnaji rozdal 790 přesných přihrávek, čímž vylepšil svůj vlastní rekord z MS 2022 (638). Španělský kapitán Rodri byl vyhlášen nejlepším hráčem fotbalového mistrovství světa • ČTK / AP / Ashley Landis
NENÁPADNÝ KRÁL
- Nejimpozantnější háro turnaje bezpochyb patří Marku Cucurellovi (27). Vlasatý bek před finálovým mačem slíbil, že když Španělé vyhrají, nechá si vytetovat obličej kouče na tělo. „Muž činu to dodrží, navíc nejsem nijak ošklivý,“ rozesmál se De la Fuente. Vsadili se i jiní – Yamal si nechá narůst plnovous, Torres půjde na pleš a Pedri se odbarví na blond, Gavi narůžovo. Dodrží všichni slovo? Marc Cucurella. • ČTK / AP / Andre Penner
S KOUČEM NAVŽDY
- Z toho příběhu mrazí! V devadesátých letech matka křídelníka Nika Willamse (24) Maria v sedmém měsíci těhotenství přešla s jeho otcem Felixem saharskou poušť bosa, aby se dostala do Španělska. Jako ghanští migranti urazili přes 3000 kilometrů za lepším životem. I přes hrozbu vyhoštění se usadili v Bilbau, tvrdě pracovali a své syny dali na fotbal. Za to teď Nico od srdce děkoval tak, že mamince daroval zlatou medaili!
DAR MAMINCE
Španělští dobyvatelé si podmanili Ameriku i celý svět: Zlatý věk!
Témata: Evropa, Argentina, Amerika, Ferrán Torres, Luis de la Fuente, La Roja, Hernán Cortés