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Expert Jakub Rada: Obrana Sparty byla až nedůstojná, samé laciné góly. Co Chorý vs. Chytil?

Jak popsal expert Deniku Sport Jakub Rada bezradný výkon defenzivy Sparty?
Jak popsal expert Deniku Sport Jakub Rada bezradný výkon defenzivy Sparty?Zdroj: Koláž iSport
Zklamaní fotbalisté pražské Sparty
Adam Ševínský sleduje gól Luckyho Ezeha ze Zbrojovky
Daniel Vašulín ze Zbrojovky se raduje z branky proti Spartě
Zklamaný Adam Karabec
Jan Kuchta zakončuje na branku Adama Hrdiny ze Zbrojovky Brno
Adam Karabec
Výkonný ředitel Zbrojovky Jiří Sabou po výhře nad Spartou
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Petr Fantyš
Chance Liga
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Náročný souboj o nejvyšší příčky fotbalové Chance Ligy se rozjíždí od prvního kola. Plzeň i Sparta chtěly vyzvat Slavii, ale začínají s tříbodovým mankem. „Obrovské zklamání. Sparta dostala laciné góly, první branka byla až nedůstojná,“ říká odchovanec Letenských a expert deníku Sport Jakub Rada. Naopak dobrý dojem na něj udělala omlazená Slavia, která uspěla 5:1 proti Slovácku. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Vstoupil mistr do sezony podle očekávání?
„Výsledek byl jednoznačně přesvědčivý, ale v první půli hra nebyla úplně dominantní. Slovácko se dostalo dokonce do vedení, ale pak nedokázalo víc držet balón a Slavii potrápit. Vyházeli strašně moc míčů, čímž to Slavii ulehčili.“

Slavia nasadila hodně mladých hráčů. Může na tom stavět i dál?
„Byl bych jedině rád, byl to pro mě velmi sympatický krok. Slavia udělala hodně změn a hrála spousta mladých kluků, což se mi určitě líbí směrem k vývoji našeho fotbalu. Snad budou hrát tihle kluci větší roli i v dalších zápasech a fandím tomu. Vlastně ani nevím, koho z mladých hráčů vypíchnout. Nikdo vyloženě nevynikal, ale nikdo ani nepropadnul, což je u mladých hráčů pozitivní. Mohl jim pomoct i fakt, že stadion nebyl plný.“

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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