Expert Jakub Rada: Obrana Sparty byla až nedůstojná, samé laciné góly. Co Chorý vs. Chytil?
Náročný souboj o nejvyšší příčky fotbalové Chance Ligy se rozjíždí od prvního kola. Plzeň i Sparta chtěly vyzvat Slavii, ale začínají s tříbodovým mankem. „Obrovské zklamání. Sparta dostala laciné góly, první branka byla až nedůstojná,“ říká odchovanec Letenských a expert deníku Sport Jakub Rada. Naopak dobrý dojem na něj udělala omlazená Slavia, která uspěla 5:1 proti Slovácku. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Vstoupil mistr do sezony podle očekávání?
„Výsledek byl jednoznačně přesvědčivý, ale v první půli hra nebyla úplně dominantní. Slovácko se dostalo dokonce do vedení, ale pak nedokázalo víc držet balón a Slavii potrápit. Vyházeli strašně moc míčů, čímž to Slavii ulehčili.“
Slavia nasadila hodně mladých hráčů. Může na tom stavět i dál?
„Byl bych jedině rád, byl to pro mě velmi sympatický krok. Slavia udělala hodně změn a hrála spousta mladých kluků, což se mi určitě líbí směrem k vývoji našeho fotbalu. Snad budou hrát tihle kluci větší roli i v dalších zápasech a fandím tomu. Vlastně ani nevím, koho z mladých hráčů vypíchnout. Nikdo vyloženě nevynikal, ale nikdo ani nepropadnul, což je u mladých hráčů pozitivní. Mohl jim pomoct i fakt, že stadion nebyl plný.“