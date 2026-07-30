Fleury a Pudilová: Láska z klece
Už několik měsíců tvoří pár, až tuto sobotu se však pobijí na stejném turnaji. První Češka v UFC Lucie Pudilová vyzve na Štvanici v bitvě o titul neporaženou Slovenku Szabovou, Lucčin irský divočák Will Fleury tam pro změnu zkusí setnout Muradova.
„Náš vztah začal tak, že jsme spolu hodně trénovali a pak si začali víc a víc povídat. Dalo se vycítit, že se z toho vyklube romantika,“ prozradil Fleury nedávno.
OKTAGON 92
K desetiletému výročí si Oktagon nadělil ten nejhezčí dárek. Vrací se ke kořenům – na Štvanici. A to jen týden poté, co na pražském ostrově skončila prestižní tenisová klání žen. Turnaj v MMA číslo 92 (sobota 18:30, oktagon.tv) láká na titulový duel mezi Muradovem a Fleurym.
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