Berdych v O2 areně našel šatnu: Otevírá se nová kapitola. Co řekl k Menšíkovi?
Sláva velkých daviscupových bitev éry Tomáše Berdycha zní O2 arenou dodnes. Někdejší eso tenisové reprezentace a dnešní nehrající kapitán se ve čtvrtek ráno vrátil na místo činu a už míří k zářijovému hitu proti Spojeným státům. Davis Cup se do pražské haly vrátí po dlouhých třinácti letech. „Takhle dobrých zápasů, které budeme hrát doma, bude opravdu hrozně málo,“ láká Berdych fanoušky. Prodej lístků právě odstartoval.
Prošel si chodby, v nichž od dvou zlatých českých jízd ještě nebyl. Tomáš Berdych našel i českou šatnu, z níž budou 18. a 19. září spolu se svými chlapci vyrážet před bouřící kotel arény proti Američanům. Na dálku sleduje, jak si borci vedou na Roland Garros.
Jak jste prožíval středeční muka Jakuba Menšíka, který v závěru zápasu proti Argentinci Navonemu zkolaboval v křečích? Bude v pořádku na další zápas proti De Minaurovi?
„Já pevně věřím, že jo. Je to mladý kluk. Měl by to zvládnout a na další zápas být připravený. Já jsem to utkání sledoval. I tohle patří k tenisu. I takovéhle těžké situace si ten hráč musí vytrpět. Přijdou zdravotní problémy, komplikace, tělo odmítá příjem tekutin. Všichni jsme si tím prošli, zažili podobné věci. Jenom ti opravdu nejlepší, pokud zvládnou takovéhle těžké situace, tak to můžou dotáhnout daleko.“
Dostával jste se během kariéry do podobných situací?
„Já musím říct, že ta vedra jsem zvládal poměrně dobře. Já jsem měl jiný herní styl. Když bylo takhle horko, tak jsem o to víc chtěl být ještě agresivnější. Nechtěl jsem hrát dlouhé výměny, protože jsem věděl, že to přesně povede k tomuhle. Velký hráč, těžký hráč… Věděl jsem, že dostávat se v těchhle podmínkách do dlouhých výměn je můj konec. Něco podobného se mi stalo.“
Kdy to bylo?
„Můj skoro nejtěžší nebo nejvzácnější zápas bylo druhé kole Wimbledonu 2010, kdy jsem měl na sety dva jedna dolů s Istominem. Tam mě chytly strašné žaludeční problémy, musel jsem odběhnout z kurtu. Na záchodě jsem byl asi čtvrt hodiny a vůbec jsem netušil, jak se z toho záchodu dostanu zpátky. A člověk má jedna dva na sety s hráčem, s kterým to není úplná sranda. Povedlo se mi to v pěti setech otočit a bylo z toho finále Wimbledonu. Pokud hráč dokáže zvládnout ty těžké situace, je to vstupenka k tomu, aby se mu pak mohl povést velký výsledek.“
Jak se vám líbí po letech v O2 areně?
„Jsou to hezké vzpomínky. Pro mě jako aktéra to vždycky vyvolá husí kůži na rukách a po těle. Ale dneska jsme tu z úplně jiného důvodu. Tady se otvírá nová kapitola českého mužského tenisu. Se změnou formátů, pravidel Davis Cupu, to není tak snadné jako v předchozích letech. Ti kluci budou mít možnost tady hrát. Hrajou proti strašně těžkému soupeři, Americe. Budeme potřebovat každého jednoho diváka, který nás požene dopředu, abychom to zvládli.“
Bude mít na letošní zápas vliv loňská vzájemná rivalita ze zápasu ve floridském Delray Beach, který jste senzačně vyhráli?
„Já myslím, že rivalita je vždycky. Když je to takhle čerstvě za sebou, tak je to hodně unikátní. Já si nevybavuju, že bychom hráli dvakrát za sebou s takhle těžkým soupeřem. Myslím, že je to lehce smolné pro oba týmy. Ale takhle to je, jenom jeden postoupí do Final 8 a já pevně věřím, že to budeme my.“
Jak moc vám můžou pomoct fanoušci, pokud zaplní všech 16 500 míst?
„Já pevně věřím, že moc. Nám to pomáhalo. Pro nás to byl další člen týmu, který nás hnal dopředu. Na velké spoustě bodů měli diváci určitě velkou zásluhu. Věřím, že tohle se povede odstartovat i pro kluky. Myslím, že jsme skvělou atmosféru zažili i v Jihlavě, pevně věřím, že tady se na to povede navázat, že lidi přijdou a užijou si to. Tenis tady nebyl strašně dlouho. Myslím si, že tohle utkání si to opravdu zaslouží.“
V jihlavském zápase prvního kola proti Švédsku přinesl rozhodující bod mladý debl Patrik Rikl - Petr Nouza. Borci se ale od té doby rozešli. Jak to zasáhlo do vašich plánů?
„Zase jsme se dostali zpátky do situace, v které jsme byli před Jihlavou. Ale tak to je, kluci se takhle rozhodli. I tohle k tenisu patří, není potřeba se k tomu víc vracet. Pro mě to bude rozhodování z aktuálního rozložení, jakou budou mít kluci formu. Zpátky se to vrací k tomu, že musí být nachystaní všichni, kdo budou ve finální nominaci. Hráčů máme spoustu, je z čeho vybírat. Do září je ještě spousta času. Asi to nejjasnější, co ze současného týmu víme, je, že Jirka (Lehečka) s Kubou (Menšíkem) jsou momentálně první dva hráči.“
Co říkáte na to, že Američanům, v čele s Taylorem Fritzem, se letos zatím moc nedaří?
„Všichni víme, že momentum v tenise se získává strašně rychle. Ale samozřejmě se taky rychle ztrácí. Důležitější to bude v druhé půlce léta, kdy se přesuneme do Ameriky na betony. Jejich první hráč od začátku roku nic velkého neodehrál. To člověk vnímá. Ale na druhou stranu vnímá, že jsou tam mladí, kteří se derou dopředu. Ať už je to Tien, který má velice dobrou sezonu. A mnoho dalších. Základnu mají velkou, mají z čeho vybírat.“
Zvolili jste tvrdý povrch Laykold. Dá se porovnat s tím, na čem jste hráli za vaší éry?
„Bude to velice podobné. Technologie kurtu je stejná. Jsou to dřevěné desky, které jsou natřené speciálním nátěrem. Podle zadání kluků bude rychlost lehce pomalejší od toho, co jsme měli my s Radkem. Tohle by nebyl kurt, který by klukům vyhovoval. To je krása Davis Cupu, že si můžeme připravit podmínky, jak chceme my. Co se týče antuky, jedna z možností to určitě byla. Nabízelo by se to. Ale je pár věcí, které to nedovolovaly. Příprava antukového kurtu v hale je jinak časově náročná. Pak člověk volí, jestli chce využít velkou halu nebo hrát někde, kde je víc času. I pro kluky je to povrch, kde se cítí nejlíp. Porazili na něm Ameriku v Americe. Proč to nezopakovat.“
Davis Cup v O2 areně:
- 2007: Česko - Švýcarsko 3:2 (baráž)
- 2012: Česko - Srbsko 4:1 (čtvrtfinále)
- 2012: Česko - Španělsko 3:2 (finále)
- 2013: Česko - Argentina 3:2 (semifinále)
Davis Cup 2026:
- Česko - USA
- 2. kolo
- 18. a 19. září