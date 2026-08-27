Hložek se dočkal: Sláva, chce můj podpis!
Tebe nechci, mazej s tím fixem pryč! Video, jak mladá fanynka Hoffenheimu odmítla autogram Adama Hložka (24), pobavilo kdekoho včetně českého reprezentanta. A teď přišla náprava!
Německý klub totiž po týdnu zaranžoval setkání těch dvou a dívenka vše vysvětlovala. „Měla jsem dres svého bratra a jeho přáním bylo, aby se na něj podepsal jen Tim Lemperle. A to jsem samozřejmě dodržela,“ povídala Sophia stydlivě »Hložanovi«.
Ten se jen usmál a věnoval jí svůj podepsaný dres. Tentokrát už neodmítla. Adamu Hložkovi dělají parťáky další tři Češi v dresu Hoffenheimu. Obránci Vladimír Coufal, Robin Hranáč a záložník Alex Honajzer se budou snažit prosadit v nabité sestavě.