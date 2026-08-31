Dcera Kubelkové špacíruje po Manhattanu: Macháčova můza
Sice svůj vztah stále oficiálně tutlají, přesto se Natálie Jirásková (21) v New Yorku ukázala naprosto otevřeně. A čistě náhodou tam ve stejném čase bojuje na americkém grandslamu tenista Tomáš Macháč (25).
Po Times Square na Manhattanu si to štrádovala usměvavá kočka. Modelína Natálie Jirásková přiletěla na US Open mačkat něžné palce svému milému Tomášovi Macháčovi .
Starší dcera moderátorky a modelky Ivy Kubelkové (49) a tenista proslavený extrémně krátkými šortkami jsou už nějaký ten pátek pár, byť to zatím zatloukají. Na Macháče, který po dlouhém kurýrování zranění oba předchozí zápasy projel, na grandslamu v New Yorku číhal Brit Samuel (skončilo po uzávěrce) a podporu tuze potřeboval.