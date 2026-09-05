Muradovova Sabina přiznala: Překvapivý tah s předmanželskou smlouvou
Bylo to sice trápení, ale už jsou svoji! Uzbecký MMA bijec Mach Muradov a jeho půvabná Sabina do toho po sérii právních zádrhelů letos konečně praštili. Bývalého partnera zpěvačky Moniky Bagárové teď čeká bizarní souboj, ve kterém si má přijít na pohádkový balík peněz. A s tím se přímo nabízí palčivá otázka... Jak to mají manželé se společnou kasou?
V Česku byl Makhmud Muradov vyhodnocen úřady jako bezpečnostní hrozba, a přestože už delší dobu tvoří pár s účastnicí Love Islandu Sabinou, která je Češka, v tuzemsku pro ně uzavření sňatku nebylo možné. Své „ano“ si tak nakonec řekli na Slovensku.
A odtamtud také pochází rodina Kotlárových. Proti šesti jejím členům by se měl Mach brzy postavit v kleci v rámci organizace G MMA. Odměnou by mu měla být vůbec nejvyšší částka v jeho dosavadní kariéře. „Jsou to nejlehčí a největší peníze v mém životě,“ pověděl pro web Super.cz. Jít by mělo o několik milionů korun. Bude s tímto balíkem hospodařit sám, nebo se bude muset jako správný manžel rozdělit se svou láskou?
„Předmanželskou smlouvu nemáme,“ upřesnila Sabina, která svého muže maximálně podporuje. Peníze se tak budou dělit rovným dílem. „Máme společný účet, je to v pohodě. Společné jmění manželů,“ vysvětlil s úsměvem Uzbek.