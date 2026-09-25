Vyhozený Hašek o spolupráci s Nedvědem: Jen mydlil schody
Krátce po svatbě s láskou Darou se Pavlu Nedvědovi (54) ozvala »zhrzená milenka«. A bývalý trenér národního mužstva fotbalistů Ivan Hašek (63) generálního manažera reprezentací nešetřil!
Kouče, který skončil po kvalifikační ostudě na Faerských ostrovech (1:2), vyhazov stále nepřebolel kvůli nesplněnému snu o mundialu. Hašek v rozhovoru pro Radiožurnál Sportnaznačil, že mu mydlilo schody vedení – a s gustem hlavně »Grande Paolo«, jenž do funkce nastoupil loni v červnu.
„Z toho, jakým způsobem jsme komunikovali, tak nevím, jestli stál zrovna o to, abych byl já ten, kdo postoupí na mistrovství světa. Nepřipadalo mi to. Třeba s námi s realizákem nikdy nejel se podívat na zápas. Když jsem pak viděl, že seděl na tribuně s panem Koubkem nebo teď s Deniou...“ kroutil hlavou.
Nedvěd podle trenérových slov navzdory veřejným slibům ani moc nemluvil do nominace A-týmu Česka. „Jestli do kanceláře přišel dvakrát nebo třikrát za celou dobu, tak je to moc,“ koukl na spálené mosty Hašek.