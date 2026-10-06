Roman Červenka jako císařův pekař a pekařův císař: Elixír mládí
V historické veselohře císař Rudolf II. v podání Jana Wericha při pohledu na pekaře Matěje (taky v podání Jana Wericha) zvolal: „Omládli jsme, ó Adonai!“ V hokejové extralize Werichovu roli obsadil Roman Červenka z Dynama.
Pardubický tahoun dva měsíce před 41. narozeninami zase jako by namíchal elixír mládí. Už v minulé sezoně dosedl na extraligový trůn coby nejproduktivnější muž základní části (60 bodů ve 43 zápasech) i play off (25 b./17 z.).
Za 9 mačů nového ročníku stihl »Červus« už 5 gólů a 12 asistencí, naposledy i díky němu Dynamo porazilo Spartu (6:4). Pokud se géniové zodiakální či osmapadesátá vyšší inteligence proti starci z Pardubic nespiknou, tak s průměrem 1,8 bodu na utkání může Červenka vytvořit nový rekord nejvyšší soutěže – 98 bodů v 52 zápasech!
„Jsem zdravý, to je nejdůležitější,“ připomněl »císař« Roman, že loni odložil start sezony kvůli bolavým zádům. Elixírem mládí pro kapitána mistrů světa z Prahy v roce 2024 je nejspíš i o osmnáct let mladší nová partnerka Michaela Pecháčková (22).