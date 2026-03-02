Hořká ztráta v cestě za čtyřkou. Zbytečně jsme přestali bruslit, štvalo Pateru
Potvrzeným triumfem v základní části se možná nechali ukolébat. Pardubickým hokejistům úvodní dvacetiminutovka duelu 50. kola Tipsport extraligy s Energií hrubě nevyšla, v 19. minutě ztráceli na soupeře už tři branky. Nakopnout se je pokusil i Lukáš Sedlák bitkou, jenže kýžený zlom nastal až po přestávce. Dynamo manko smazalo a v prodloužení nakonec slavilo. „Výsledek je super. První třetina byla od celého týmu špatná, ale pak jsme to otočili,“ těšilo útočníka Jáchyma Kondelíka.
Po porážkách v Plzni a s Kladnem se dostaly Karlovy Vary do potíží. Ještě před pár dny měly přímý postup do čtvrtfinále na dosah, jenže najednou jim elitní kvarteto utíká. Plzni, Liberci a Mountfieldu se dívají na záda se čtyřbodovým odstupem.
„Do zápasu jsme vstoupili dobře. Když vedete v Pardubicích 3:0 po první třetině, tak to ani jinak nejde. Byl tam dobrý pohyb, nepouštěli jsme je do tlaku a vyjádřili jsme to i střelecky,“ těšilo karlovarského kouče Pavla Pateru, který byl v následujících větách už daleko kritičtější.
„Prvních deset minut druhé třetiny jsme hráli slušně, pak jsme ale zbytečně přestali bruslit a naprosto zaslouženě jsme dva góly dostali. V kabině jsme si k tomu něco řekli, třetí třetinu jsme odehráli výborně a měli jsme nějaké šance. Jenže závěr se nám nepovedl,“ povzdechl si hostující trenér.
Ještě deset sekund před třetí sirénou nic nenasvědčovalo tomu, že by hosté neměli vyhrát. Po nedorazu za brankou však puk vyplaval před Lukáše Sedláka, který jej posunul na nekrytého Jáchyma Kondelíka. Dynamo soupeře v čase 59:52 perfektně vyšachovalo, najednou se začínalo od nuly.
„Celou dobu jsem si říkal, že kdybych dal gól, jakou bych udělal oslavu. Chtěl jsem udělat kytaru nebo něco podobného, ale tím, že mi to Sedlo nahrál do prázdné, bylo by to vůči němu nefér. Klukům jsem jel spíš poděkovat,“ líčil Kondelík s odkazem na to, že Pardubice do utkání nastoupily ve speciálních modrých dresech věnovaným kapele Vypsaná fiXa.
Další radost propukla v enteria areně hned zkraje prodloužení, bod navíc domácím vystřelil Miguël Tourigny po šťastném odrazu od brusle Mattea Kočího. „Postupně byl zápas vyrovnanější, nám se ale povedlo skórovat a v poslední minutě vyrovnat. V prodloužení se hosté dostali do šance, ale my jsme dali z protiútoku šťastný gól,“ měl jasno pardubický asistent Václav Kočí.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|50
|26
|6
|7
|11
|161:112
|97
|2
Plzeň
|50
|23
|5
|8
|14
|135:102
|87
|3
Liberec
|50
|24
|3
|9
|14
|141:117
|87
|4
Mountfield
|50
|23
|8
|2
|17
|138:115
|87
|5
Třinec
|50
|22
|7
|3
|18
|143:128
|83
|6
K. Vary
|50
|22
|6
|5
|17
|133:127
|83
|7
Sparta
|50
|22
|6
|4
|18
|154:130
|82
|8
Brno
|50
|19
|5
|5
|21
|134:142
|72
|9
Č. Budějovice
|50
|18
|5
|6
|21
|137:142
|70
|10
Kladno
|50
|17
|5
|6
|22
|123:130
|67
|11
Vítkovice
|50
|17
|5
|6
|22
|129:153
|67
|12
Olomouc
|50
|18
|3
|3
|26
|117:151
|63
|13
M. Boleslav
|50
|15
|6
|5
|24
|101:135
|62
|14
Litvínov
|50
|11
|3
|4
|32
|105:167
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž