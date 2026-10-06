Soupeřka Ledecké Goggiaová: Nákaza vzácný virem!
Před pár týdny se lyžařská hvězda Sofia Goggiaová (33) sbalila a odcestovala ze soustředění v Argentině narychlo domů. Teď nastínila, co ji k tomu vedlo, a své fanoušky pořádně vyděsila. Nakazila se totiž dvěma nebezpečnými virovými infekcemi!
„Z ničeho nic se objevily neobvykle silné a intenzivní bolesti kloubů, úplně jiné než běžné potíže, které jindy zaháním prášky proti zánětu. Nohy jsem měla slabé, neovladatelné a třásla jsem se. Nemohla jsem vyjít ani schody a cítila jsem se neobvykle unavená a vyčerpaná. Už při chůzi mi bylo jasné, že je něco špatně,“ svěřila se Sofia pro Sky Sports.
Italka podstoupila krevní testy, které odhalily, že zdravotní kolaps pravděpodobně způsobil infikovaný komár. Ten lyžařku štípl a přenesl na ni obávaný virus chikungunya. Ten se projevuje vysokými horečkami a extrémními bolestmi kloubů i svalů, které mohou trvat dlouhé měsíce.
A to bohužel nebylo vše... „Pak jsem ještě chytila parvovirus B19. U dospělých je to velmi vzácný virus, protože obvykle napadá jen malé děti, ale způsobuje nejrůznější symptomy.“
Infekce se projevuje podobně jako pátá nemoc – začíná příznaky nachlazení a typickou červenou vyrážkou. Její trable navíc stále přetrvávají.
„Lék na to neexistuje, musím prostě počkat, až to přejde,“ posteskla si Sofia. „Ze složitých situací jsem se vždycky dokázala dostat svojí největší zbraní – pevnou vůlí. Tentokrát tuhle zbraň použít nemůžu, musím jen čekat, až to pomine.“
Odhodlání jí ale nechybí: „Pokusím se dát co nejrychleji dohromady a pak do toho dám jako vždycky plný plyn!“