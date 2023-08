Český biatlon zase kosí virus: Krčmář přerušil přípravu!

Česká biatlonová reprezentace se musí již dva týdny obejít bez své aktuální mužské jedničky! Krevní testy odhalily příčinu zdravotních komplikací Michala Krčmáře, kterého vyřadilo podivné onemocnění cytomegalovirem. Pro olympijského medailistu to znamená delší nucenou pauzu.

Tohle nejsou ani trochu dobré zprávy! Rutinní testy u Michala Krčmáře na soustředění v rakouském Ramsau potvrdily akutní infekci cytomegalovirem (HHV-5), který již kdysi postihl český biatlon. Virové onemocnění je přenosné tělními tekutinami, pobodně jako je tomu kupříkladu u mononukleózy. Člověk se tedy může nakazit jen orální, respirační či sexuální cestou.

„Před těžkými tréninky provádíme kontrolní odběry, abychom zjistili, jak tělo reaguje a jestli nepřetěžujeme organismus. Měl jsem lehce zvýšené jaterní hodnoty, které ani po dvou volných trénincích neklesaly. Proto jsem hned odcestoval do Prahy, kde jsem podstoupil komplexní vyšetření u profesora Vítka,“ popisoval marod, jak vše probíhalo.

Shodou okolností, onemocnění Krčmáře před čtyřmi lety trápilo také Ondřeje Moravce. „Sice to nebyla úplně dobrá zpráva, ale současně se mi hodně ulevilo. Konečně jsem věděl, na čem jsem,“ poodhalil kdysi své tehdejší rozpoložení Krčmářův kolega z českého biatlonového týmu.

Nakažený není nijak zvlášť omezen v běžném životě. Zdravotní problémy však nastávaji při větší zátěži, jakou dennodenně zažívá například vrcholový sportovec. Co je ale tato záhadná nemoc vlastně zač? O tom se více rozpovídal profesor Libor Vítek, uznávaný odborník na sportovní výživu a týmový lékař našich biatlonistů.

„Jedná se často o bezpříznakové onemocnění, podobně je tomu i u Michala. Člověk, který nesportuje, by s jeho nálezem fungoval téměř bez omezení. I Michal se cítí velmi dobře, ale nemůže trénovat, protože by hrozilo poškození jater,“ vysvětloval profesor Vítek, jak virus dokáže znepříjemnit život zejména profesionálním či vášnivým sportovcům.

A jak vůbec bojovat proti cytomegaloviru? „Na toto onemocnění nemáme žádné cílené léky, vyléčí se vlastní činností imunitního systému,“ pokračoval týmový lékař, který Krčmářovi naordinoval jedinou účinnou medicínu, která existuje – klidový režim!

Biatlonista má tedy na nějakou dobu předepsané lenošení, které již nese první ovoce. „Včera u mě byl Michal znovu na kontrole a z výsledků je patrné, že imunitní systém už proti viru bojuje. Hodnoty se začínají překlápět na správnou stranu,“ popsal Libor Vítek, který onemocnění dvaatřicetiletého biatlonisty rozhodně nepodceňuje.

Vzkaz »nezdolného« Krčmáře

V tuto chvíli je těžké odhadovat, kdy by mohl nejzkušenější český reprezentant znovu začít trénovat. „Ale já jsem nastavený pozitivně. Pokud naskočím zpátky do přípravy začátkem září, tak věřím, že se dokážu na zimu adekvátně připravit. I kdyby to bylo trošku později, tak do mistrovství světa bude zbývat pořád dost času. Beru to jako výzvu. Pro mě je to první vážnější komplikace v mé kariéře. Mám za sebou roky tréninků a věřím, že si tělo tu dřinu pamatuje,“ ujistil český biatlonista své fanoušky.

Michal Krčmář neztrácí víru a ani motivaci! V pátek totiž odletěl za týmem na Pokljuku, kde stejně hodlá trénovat. S Mattem Emmonsem se zaměří alespoň na bezpečný trénink střelby, což je momentálně jediná biatlonová disciplína, kterou může s cytomegalovirem provozovat. Hlavní trenér Michael Málek mezitím připravuje pro svého svěřence individuální plán přípravy, aby se mohl vrátit dříve a v co nejlepší formě.