Krčmář o nemoci, kvůli které už měsíc netrénuje: Aspoň střílím. Stíhá i Spartu

Nebezpečný virus způsobil, že biatlonista Michal Krčmář (32) zažívá něco, co ve své kariéře ještě nepoznal. Po zhoršených jaterních testech a zjištění zvýšené hodnoty protilátek na cytomegalovirus mu lékař vystavil okamžitou stopku fyzické přípravy. Už měsíc se tak nemůže aktuálně nejlepší český muž pořádně připravovat na další sezonu, která zahrnuje i mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. „Tohle už je velký zásah do přípravy, ale beru to jako výzvu,“ přiznává Krčmář v rozhovoru pro iSport.cz.

Za normálních okolností by byl nyní na Slovenku v Osrblí, kde probíhá od čtvrtku do neděle letní MS v biatlonu. Jenže Michal Krčmář ho bude sledovat jen doma v televizi. Kvůli odhalení cytomegaloviru, který je nebezpečný mimo jiné pro lidská játra, je už měsíc bez pořádného pohybu a jeho příprava na důležitou sezonu je značně omezena. „Na výkony kluků a holek na letním MS se ale těším. Není to tak, že bych to nesledoval, aby mě nesvrběly nohy,“ říká Krčmář. Kdy bude moct znovu začít s fyzickou přípravou a jak teď vyplňuje dny?

Kvůli nepříjemnému viru teď nemůžete trénovat. Jak dlouho to trvá?

(usměje se) „Jakože to mám spočítat? Tak dobře. 18. července jsem naposledy trénoval na soustředění v Ramsau, takže zhruba měsíc jsem mimo trénink.“

Znamená to, že neděláte vůbec nic, nebo můžete trénovat alespoň střelbu?

„Co se týče fyzické stránky, tak nedělám vůbec nic. Domluvili jsme se tak, a bylo mi to i zakázané. Jakmile bych tělo zatížil,