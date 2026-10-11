Nečekaně otevřená lyžařka Vlhová! Co řekla o menstruaci?
Jestli má dno sklep, tak se tam podle vlastních slov ocitla. Slovenská lyžařka Petra Vlhová se vrací do závodů Světového poháru po těžkém zranění i rozchodu. Samou radostí se nebála promluvit o intimnostech, které jsou jinak tabu!
Vlhová si v lednu 2024 na domácí půdě v Jasné v Nízkých Tatrách přivodila zranění pravého kolene, Dvakrát šla pod kudlu a až letos se při olympiádě v Itálii po 725 dnech postavila na svah se soutěžním číslem.
„Jsem úplně jiný člověk než před zraněním a těším se ze všeho, co přijde,“ zářila Slovenka, které se během složité období rozešla po pěti letech s přítelem Michalem Kyselicou. Po jejím boku je teď nový muž – avšak jde pouze o lyže, olympijská vítězka z Pekingu 2022 angažovala rakouského trenéra Maria Rafetzedera (47).
A čím fanoušky překvapila? „Už nemám bolesti kolene, ani mi neopuchá. Ale cítím v něm diskomfort. Většinou to bývá, když mám před menstruací. Když mám svoje dny, tak s kolenem bojuju,“ přiznala nečekaně otevřeně Vlhová, která o vlivu »měsíčků« na její výkony mluvila už dříve.