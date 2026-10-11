Nečekaně otevřená lyžařka Vlhová! Co řekla o menstruaci?

Slovenka Petra Vlhová bude mít ve Špindlerově Mlýně velkou podporu

Jestli má dno sklep, tak se tam podle vlastních slov ocitla. Slovenská lyžařka Petra Vlhová se vrací do závodů Světového poháru po těžkém zranění i rozchodu. Samou radostí se nebála promluvit o intimnostech, které jsou jinak tabu!

Vlhová si v lednu 2024 na domácí půdě v Jasné v Nízkých Tatrách přivodila zranění pravého kolene, Dvakrát šla pod kudlu a až letos se při olympiádě v Itálii po 725 dnech postavila na svah se soutěžním číslem.

„Jsem úplně jiný člověk než před zraněním a těším se ze všeho, co přijde,“ zářila Slovenka, které se během složité období rozešla po pěti letech s přítelem Michalem Kyselicou. Po jejím boku je teď nový muž – avšak jde pouze o lyže, olympijská vítězka z Pekingu 2022 angažovala rakouského trenéra Maria Rafetzedera (47).

A čím fanoušky překvapila? „Už nemám bolesti kolene, ani mi neopuchá. Ale cítím v něm diskomfort. Většinou to bývá, když mám před menstruací. Když mám svoje dny, tak s kolenem bojuju,“ přiznala nečekaně otevřeně Vlhová, která o vlivu »měsíčků« na její výkony mluvila už dříve.

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