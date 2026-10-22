Internacionál Pavel Nedvěd u národního mužstva: Malér za miliony kvůli botám!
Než se z Pavla Nedvěda (54) stal italský štramák, udělal pár módních přešlapů. Ale ten poslední ve funkci generálního manažera fotbalových reprezentací může přijít draho!
Že za teplé místečko u nároďáku bere legendární plejer a bývalý viceprezident Juventusu cirka 600 tisíc korun českých měsíčně? A že ostudu na mistrovství světa za velkou louží ustál, aniž by se mu zkřivil vlásek? To nestojí za řeč! Ale pokladnu FAČR údajně může zatížit taky »Méďova« nedisciplinovanost v oblékání.
Puma, která sponzorovala reprezentaci 33 let, si totiž podle webu neovlivni.cz nárokuje pokutu ve výši 80 tisíc eur (v přepočtu zhruba 2 miliony Kč), protože Nedvěd už na MS propagoval značku Adidas. „Pravděpodobně bude muset P. Nedvěd (pokutu) uhradit vzhledem k opakovanému porušování smlouvy, návrh o poslední pokus vyřešit s Pumou,“ citoval web ze zápisu výkonného výboru asociace.
Kdo bude platit?
Faktura se na Strahově řešila i podle informací deníku Blesk. Nedvěd, který kromě nového kouče Denii do nároďáku přivábil právě i Adidas, si kvůli tomu prý v očích některých šéfů trochu rozviklal funkcionářskou židli. A kdo tedy bude platit?! Fotbalová generalita je ohledně módního přešlapu manžela popové divy Dary Rolins (53) za dva »míče« na slovo skoupá. „Vzhledem k probíhajícím jednáním nebudeme v tuto chvíli poskytovat bližší informace,“ uvedl ředitel komunikace svazu Milan Štěrba.