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McGregor – Holloway v TV: kde sledovat comeback hvězdy UFC živě?

McGregor vs. Holloway 2
McGregor vs. Holloway 2Zdroj: Foto: ufc.com
Max Holloway se chce opět probojovat k titulu
Největší hvězda bojových sportů Conor McGregor se vrací po sérii excesů
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Otakar Plzák
UFC
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Přichází comeback roku! Conor McGregor, jedna z největších hvězd v historii UFC a MMA celkově, se vrací do klece. Pro svůj návrat si vybral zvučného soupeře – Maxe Hollowaye, jednoho z nejtvrdších bojovníků napříč divizemi. Oba zápasníci se utkali už před 13 lety, kdy z toho bylo vítězství Ira na body. Jak dopadne souboj hvězd nyní? To se dozvíme v neděli 12. července zhruba od 5:30 ráno. Kde sledovat bitvu McGregor vs. Holloway živě?

UFC 329: McGregor vs. Holloway

Datum: neděle 12. července 2026

Čas: cca 5:30 SEČ

Místo: T-Mobile Arena, Las Vegas (USA)

TV přenos: Nova Sport 6, ONLINE na webu iSport

UFC 329: program a hlavní karta turnaje

Hlavní karta
Conor McGregor vs. Max HollowayWelterweight
Benoît Saint Denis vs. Paddy PimblettLightweight
Cory Sandhagen vs. Mario BautistaBantamweight
Brandon Royval vs. Lone'er KavanaghFlyweight
King Green vs. Terrance McKinneyLightweight
Prelims
Nikita Krylov vs. Robert WhittakerLight Heavyweight
Gable Steveson vs. Elisha EllisonHeavyweight
Cody Garbrandt vs. Adrian YanezBantamweight
Luke Riley vs. Kai Kamaka IIIFeatherweight
Tracy Cortez vs. Wang CongWomen's Flyweight
Damian Pinas vs. Cesar AlmeidaMiddleweight
Farid Basharat vs. John GarzaBantamweight
Ryan Gandra vs. Zachary ReeseMiddleweight
Alessandro Costa vs. Cody DurdenFlyweight

Kde sledovat McGregor vs. Holloway živě v TV?

Přímý přenos turnaje UFC 329 včetně hlavního zápasu Conora McGregora a Maxe Hollowaye vysílá v Česku stanice Nova Sport 6. Tento zápas bude na řadě jako poslední cca od 5:30 SEČ. Průběh můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

Další možností je sledování sázkové kanceláře TV Tipsport. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.

Jak naladit Nova Sport 6?

SpolečnostBalíčekCena za měsíc
OneplayExtra Sport499 Kč (pro zákazníky O2)
T-MobileM Plus
199 Kč/měsíc (platí prvních 6 měsíců)
VodafoneVodafone TV Lite & Sport299 Kč
SkylinkKombi+298 Kč (cena za první 3 měsíce)
TellyVelký270 Kč (cena za první 3 měsíce)

McGregor vs. Holloway: "The Notorious" si pro comeback vybral jednoho z nejtvrdších ranařů UFC 

Conor McGregor naposledy stanul v kleci před 5 lety, když si v zápase s Dustinem Poirierem ošklivě zlomil nohu. Od té doby to vypadalo, že se jedna z největších tváří v historii UFC už do akce nikdy nevrátí. Navíc od prohry s Khabibem Nurmagomedovem byla jeho kariéra zjevně na ústupu.

To Holloway stihl za posledních 5 let hned 8 zápasů. Utkal se s takovými jmény, jako jsou Volkanovski, Topuria, Gaethje, Poirier nebo třeba Oliveira, a vybudoval si pověst tvrdého fightera, který se nezalekne ničeho.

Oba tvrďáci se střetli už před 13 lety. Tehdy z toho byla výhra McGregora na body.

Posledních 5 zápasů Conora McGregora

DatumUdálostZápas
10. 7. 2021UFC 264Conor McGregor vs. Dustin Poirier (KO/TKO)
23. 1. 2021UFC 257Conor McGregor vs. Dustin Poirier (KO/TKO)
18. 1. 2020UFC 246Conor McGregor vs. Donald Cerrone (KO/TKO)
6. 10. 2018UFC 229Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov (Submise)
12. 11. 2016UFC 205Conor McGregor vs. Eddie Alvarez (KO/TKO)

Posledních 5 zápasů Maxe Hollowaye

DatumUdálostZápas
7. 3. 2026UFC 326Max Holloway vs. Charles Oliveira (Body)
19. 7. 2025UFC 318Max Holloway vs. Dustin Poirier (Body)
26. 10. 2024UFC 308Max Holloway vs. Ilia Topuria (KO/TKO)
13. 4. 2024UFC 300Max Holloway vs. Justin Gaethje (KO/TKO)
26. 8. 2023UFC Fight NightMax Holloway vs. Chan Sung Jung (KO/TKO)

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