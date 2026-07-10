McGregor – Holloway v TV: kde sledovat comeback hvězdy UFC živě?
Přichází comeback roku! Conor McGregor, jedna z největších hvězd v historii UFC a MMA celkově, se vrací do klece. Pro svůj návrat si vybral zvučného soupeře – Maxe Hollowaye, jednoho z nejtvrdších bojovníků napříč divizemi. Oba zápasníci se utkali už před 13 lety, kdy z toho bylo vítězství Ira na body. Jak dopadne souboj hvězd nyní? To se dozvíme v neděli 12. července zhruba od 5:30 ráno. Kde sledovat bitvu McGregor vs. Holloway živě?
UFC 329: McGregor vs. Holloway
Datum: neděle 12. července 2026
Čas: cca 5:30 SEČ
Místo: T-Mobile Arena, Las Vegas (USA)
TV přenos: Nova Sport 6, ONLINE na webu iSport
UFC 329: program a hlavní karta turnaje
|Hlavní karta
|Conor McGregor vs. Max Holloway
|Welterweight
|Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett
|Lightweight
|Cory Sandhagen vs. Mario Bautista
|Bantamweight
|Brandon Royval vs. Lone'er Kavanagh
|Flyweight
|King Green vs. Terrance McKinney
|Lightweight
|Prelims
|Nikita Krylov vs. Robert Whittaker
|Light Heavyweight
|Gable Steveson vs. Elisha Ellison
|Heavyweight
|Cody Garbrandt vs. Adrian Yanez
|Bantamweight
|Luke Riley vs. Kai Kamaka III
|Featherweight
|Tracy Cortez vs. Wang Cong
|Women's Flyweight
|Damian Pinas vs. Cesar Almeida
|Middleweight
|Farid Basharat vs. John Garza
|Bantamweight
|Ryan Gandra vs. Zachary Reese
|Middleweight
|Alessandro Costa vs. Cody Durden
|Flyweight
Kde sledovat McGregor vs. Holloway živě v TV?
Přímý přenos turnaje UFC 329 včetně hlavního zápasu Conora McGregora a Maxe Hollowaye vysílá v Česku stanice Nova Sport 6. Tento zápas bude na řadě jako poslední cca od 5:30 SEČ. Průběh můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
Další možností je sledování sázkové kanceláře TV Tipsport. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.
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McGregor vs. Holloway: "The Notorious" si pro comeback vybral jednoho z nejtvrdších ranařů UFC
Conor McGregor naposledy stanul v kleci před 5 lety, když si v zápase s Dustinem Poirierem ošklivě zlomil nohu. Od té doby to vypadalo, že se jedna z největších tváří v historii UFC už do akce nikdy nevrátí. Navíc od prohry s Khabibem Nurmagomedovem byla jeho kariéra zjevně na ústupu.
To Holloway stihl za posledních 5 let hned 8 zápasů. Utkal se s takovými jmény, jako jsou Volkanovski, Topuria, Gaethje, Poirier nebo třeba Oliveira, a vybudoval si pověst tvrdého fightera, který se nezalekne ničeho.
Oba tvrďáci se střetli už před 13 lety. Tehdy z toho byla výhra McGregora na body.
Posledních 5 zápasů Conora McGregora
|Datum
|Událost
|Zápas
|10. 7. 2021
|UFC 264
|Conor McGregor vs. Dustin Poirier (KO/TKO)
|23. 1. 2021
|UFC 257
|Conor McGregor vs. Dustin Poirier (KO/TKO)
|18. 1. 2020
|UFC 246
|Conor McGregor vs. Donald Cerrone (KO/TKO)
|6. 10. 2018
|UFC 229
|Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov (Submise)
|12. 11. 2016
|UFC 205
|Conor McGregor vs. Eddie Alvarez (KO/TKO)
Posledních 5 zápasů Maxe Hollowaye
|Datum
|Událost
|Zápas
|7. 3. 2026
|UFC 326
|Max Holloway vs. Charles Oliveira (Body)
|19. 7. 2025
|UFC 318
|Max Holloway vs. Dustin Poirier (Body)
|26. 10. 2024
|UFC 308
|Max Holloway vs. Ilia Topuria (KO/TKO)
|13. 4. 2024
|UFC 300
|Max Holloway vs. Justin Gaethje (KO/TKO)
|26. 8. 2023
|UFC Fight Night
|Max Holloway vs. Chan Sung Jung (KO/TKO)