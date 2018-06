Jágr pro magazín Coach: Nechápu, jak to se mnou trenéři mohli vydržet

Pavla Pateru těší přínos Jaromíra Jágra, na střídačce jim to funguje • Jaroslav Legner (Sport)

Zničený Jaromír Jágr poté, co Kladno přišlo o šanci na postup do extraligy • Michal Beránek / Sport

V hokeji dosáhl všeho. Byl nejlepší na světě, pětkrát vyhrál bodování NHL. Z toho pramenilo i jeho sebevědomí. „Byl jsem tak namachrovanej, že jsem o sobě vůbec nepochyboval,“ tvrdí hokejový útočník Jaromír Jágr v obsáhlé zpovědi pro magazín Sport Coach, který vychází v úterý. V něm nejslavnější český sportovec popisuje svůj vztah k trenérům. A s úsměvem připouští: „Dneska nechápu, jak to se mnou mohli vydržet!“ tvrdí kladenská legenda.

Jágr přiznává, že to s ním trenéři měli těžké. „Nedá se to nazvat jinak, než že jsem byl arogantní sráč,“ popisuje bez obalu.

Podrobně rozebírá svoje zkušenosti s kouči, kteří ho provázeli nejenom v NHL, ale i v reprezentaci. A při vyprávění, co mu kdo dal, zůstal věrný své životní filozofii. „Každý, opravdu každý mi dal něco dobrého,“ říká nejproduktivnější Evropan v historii zámořské ligy.

V nadcházející sezoně zůstane v roli hráče, Kladnu chce pomoct vrátit se do extraligy. A co potom? Bude ho lákat trenérská kariéra? „O tom zatím úplně nepřemýšlím. Nejsem na to připravený. Abys mohl být dobrý, musíš se tomu věnovat. Ale já jsem pořád ještě hráč,“ vysvětluje olympijský šampion z Nagana a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Zpověď Jaromíra Jágra o trenérech si můžete přečíst v úterním vydání magazínu Coach