Šéf Brute o odchodu trenéra: Potřebujeme jiný přístup. Už jednáme s novým koučem | iSport.cz

Tomáš Müller, CEO týmu Brute, poodkrývá zákulisí odchodu trenéra Jozefa "d0diho" Kisse. Ten nečekanou novinku vypálil na svém Facebooku s tím, že se s okamžitou platností stěhuje do konkurenčního celku Sampi. Proč ke změně došlo?

Ta zpráva zamávala s celou CS:GO komunitou. D0di uvedl, že důvodem jeho odchodu z Brute jsou "neshody na společném pokračování a že se nedají čekat zázraky za tři měsíce".

Co to přesně znamená? "Bohužel jsme se nezlepšovali tempem, které bychom čekali od profesionálního týmu," řekl pro sazkaeleague.cz a iSport.cz Tomáš Müller, šéf Brute.

"Stačí se podívat na nedávný neúspěch dvou profesionálních týmů v kvalifikaci Cool ligy. Hráči podávají velmi odlišné výkony na trénincích, kde hrají skvěle, neboť o nic nejde, a v soutěžích, kde jsou jako placení profesionální hráči pod obrovským tlakem, neboť očekávání od nich jsou mnohem vyšší. Stačí jedna hloupá chyba, která s hráčovou psychikou velmi zamává, a může ovlivnit celý zbytek hry," pokračuje Müller.

Právě práce s psychikou hráčů je něco, co Brute bude od svého nového kouče vyžadovat.

"O náhradě trenéra jednáme již dlouhou dobu. Kluci na české scéně jsou skvělí herní analytici, my ale potřebujeme přinést jiný přístup, podobný zahraničí a profesionálnímu sportu, kde je mnohem důležitější práce s hlavou," uvědomuje si Müller.

"Abyste toto změnili, nestačí vám skvělý herní analytik, ale potřebujete opravdového trenéra. A takových je v Česku málo. My jsme ale doufám jednoho takového našli a aktuálně jednáme o podmínkách. Brzy se tak, doufám, můžete těšit na jeho jméno."

A když to nevyjde? "Tak budeme nejspíš nuceni sáhnout do zahraničí," dodal. Brute musí otázku trenéra vyřešit nejpozději do zahájení česko-slovenské ligy Sazka eLEAGUE. První kolo startuje již 12. dubna.