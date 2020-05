Bylo to jedno velké nedorozumění, říká AJTT o kauze Sampi | iSport.cz

Filip "AJTT" Dolenský je jednou z hlavních hvězd pozměněné sestavy Team Brute. Mladý hráč je jedním z největších talentů česko-slovenské scény. Před měsícem byl součástí války mezi Sampi a právě Team Brute. Co o incidentu říká a jak vidí šance svého týmu proti lídrům Sazka eLEAGUE Sinners?

Jak bys zatím hodnotil působení vašeho týmu v Sazka eLEAGUE?

První dvě kola jsme do ligy nastoupili parádně a měli zápasy poměrně pod kontrolou. Pak se to bohužel zvrtlo remízou s Defeaters a prohrou 0:2 nad Gunrunners, kde jsme začali dělat někdy až fatální chyby, co nás stály zápas a cenné body.

Jaké cíle jste si dali před začátkem ligy? Naplňujete je?

Náš cíl byl jasný, probojovat se do Top 2 a tím si rovnou zajistit místo v semifinále. Bohužel nám poslední zápasy nevyšly podle našich představ a na druhé místo už nemáme šanci, takže se čtvrtfinálovému zápasu nevyhneme.

Mrzí vás remíza s eSubou, nebo takový výsledek bereš?

Celkem mrzí, jelikož po vyhrané Mirage jsem si přál uzavřít zápas i na Nuku výhrou, ale náš Nuke nebyl dostačující a eSuba nás ke konci přehrála a zaslouženě vyhrála.

Překvapila vás eSuba na Nuku?

Věděli jsme, že to nebude rozhodně jednoduché, protože eSuby Nuke je silný. Řekl bych, že nás občas překvapili za T stranu jejich rychlým postupem.

Komu věříš na postup z poslední čtyřky?

eSubě a Enterprise.

Příští týden vás čekají Sinners, připravujete se speciálně na zápas proti nim? Co od zápasu očekáváš?

Speciálně asi ne, jdeme zahrát naši hru a pokusit se zbytečně nechybovat. Doufám, že je minimálně potrápíme.

Máš nějaký tým, kterému by ses chtěl vyhnout v play-off?

Nemám. Pokud chceme vyhrát, tak je třeba porazit každého a je mi jedno, jestli na něj narazíme už ve čtvrtfinále nebo ve finále.

Můžeš nám nějak přiblížit situaci ohledně Sampi z tvého pohledu?

Popsal bych to jen jedním slovem: nedorozumění.