Efron: Plánujeme pár změn, v Sazka eLEAGUE začne beastik v roli IGL

Hned na začátek se zeptám, proč právě “Efron”?

„Úplnou náhodou, doslova jsem si hrál s písmenky. Nějak jsem došel k „ron“ a k tomu jsem chtěl něco přidat... a tak vzniklo efron. Na mojí obranu – Zac Efron se stal slavným až pár let po tom, co jsem si vymyslel svůj nick!“ (směje se)

Co bys z 1.6 scény rád přenesl do té dnešní? Co ti chybí?

„Z hry a gameplaye nic, maximálně HS nožem (směje se). CS:GO je daleko lepší (a hezčí) hra. Od movementu, přes chování zbraní až po utility. Je to postě zábavnější hra jak pro hráče, tak i pro diváky. I proto neztrácí na oblibě, a ať si každý říká to, co chce, ale CS:GO je stále TOP1 FPS hra a nevypadá to, že by se to mělo v blízké době změnit.“

„Jediné co mi chybí je menší, víc přátelská komunita. Dneska mají respekt jen ti, co vyhrávají (nepočítám streamery a tak). Jakmile se ti nedaří, tak jsi hned trash, nikdo nekouká na to, co si kdy dokázal. Moc tomu neprospívá sázení, to kdysi nebylo. Na zápasy sice koukalo daleko méně lidí, ale na druhou stranu to byli opravdoví fanoušci hry (týmu).“

Jsou teď fanoušci jiní? Je ten rozdíl opravdu velký?

„Dám jeden příklad. Nějaký fanoušek SINNERS (dokonce s naším logem v avataru), co se opakovaně ukazoval na streamech, psal nám i soukromé zprávy, že drží palce a tak, napsal po jednom špatném týdnu někde v komentáři, že nám už nevěří a přestává nám fandit. Opakuji, po jediném špatném týdnu. O takové fanoušky nestojíme.“

„A tímto bych chtěl poděkovat všem, co nám drží palce, i když se zrovna nedaří. Víme o vás!“ (usmívá se)

Jaký úspěch tvé hráčské kariéry je pro tebe tím největším?

„Těch je víc. Ale ani to nejsou nějaké krásné umístění na turnajích. Spíš takové zlomy v mé kariéře. Asi podepsání s prvním profesionálním týmem, tím jsem se stal prvním esport hráčem v ČR, který měl být odkoupen. Pak asi účasti na finále WCG a ESWC, což byly kdysi takové esportové Olympiády. CS 1.6 hráč roku 2005 (2. v kategorii esport hráč). Vítězství na MČR a pozvání do Fnatic Allstars Europe, kde jsem si zahrál po boku hráčů jako NEO nebo LeX a porazili jsme Skandinávii v čele s f0restem. Je toho víc, na co rád vzpomínám, ale to poslední zmíněné byl pro mě asi ten největší úspěch... ač jsem ten turnaj neodehrál vůbec dobře.“

Sinners budou chtít obhájit titul • Foto Sinners

Jak ses dostal k angažmá u Sinners?

„Ozvali se mi kluci, jestli bych je nechtěl koučovat. Vždycky jsem chtěl mít podobnou roli v profesionálním týmu. Zatím jsem měl krátkou zkušenost jen s vedením týmu na pozici týmový manažer, a tak koučovat byla velká výzva. Kluci chtěli někoho „normálního“, zkušeného, co už prostě něco zažil. Někoho, kdo na ně bude dohlížet, hledat jejich chyby a dá jim volnost, protože oni samotní jsou extrémně najetí po herní stránce a nepotřebují říkat, co mají dělat, ale zároveň jsou mladí, ještě můžou herně hodně vyrůst, tak potřebovali někoho, kdo je usměrní.“

Měl jsi nějaké slovo ve výběru hráčů, nebo jsi přišel k hotovému?

„K úplně hotovému. Kdyby se konala nějaká změna, tak slovo mít budu, ale faktem je, že kluci mají obrovskou důvěru, jak mojí, tak od vedení, takže vše je probíráno s hráči. V tomhle jsme něco jako Astralis. Není to u nás jako v jiných organizacích, kde kouč či vedení má vše na starost a hráči jen mlčí a poslušně dělají to, co jim je řečeno.

Takže v tomhle se podle tebe lišíte oproti vaší „konkurenci“?

„Myslím si, že ano, a jsem na to celkem pyšný. Ono jít na to profesionálně je jedna věc, ale založit organizaci, sehnat investora a řídit to jako top fotbalový tým se tu zatím nedá. Stejně jako dát hráčům veškerou volnost, nedej bože bez smlouvy. Chce na to jít pozvolna, sehnat hráče, co jsou na stejné vlně, co to chtějí někam dotáhnout, dát jim určitou volnost a zároveň nastavit mantinely a pak to korigovat. Komunikace a přátelský přístup k hráčům jsou podle mě nutnou součástí úspěchu. Jednou to tu bude jako ve světě profesionálního sportu. Ale chce to čas.

Roli v tom hrají i peníze. Nemůžete dát hráčům sotva průměrný plat a čekat od nich, že budou šaškovat jako např. NaVi, jejichž platy můžou začínat na půl milionu korun měsíčně.“

Jakou výhru řadíš výše? Supreme Masters nebo ovládnutí obou tuzemských lig?

„Za mě určitě Supreme Masters. To byla zatím nejtěžší zkouška. Měli jsme nový tým, konkurence byla slušná, nebyli jsme TOP1 favorit na výhru, a kluci ukázali, že jsou skvělý tým. Byla tam spousta parádních playů, clutchů. Tým se semkl a ta výhra byla zasloužená. Plus to bylo na LANu, kde si myslím, že jsou kluci silnější než na onlinu, kde se hrály obě ligy. A doufám, že již brzy ukáží, že mám pravdu!“ (směje se)

Sinners, mistři prvního splitu Sazka eLEAGUE CS:GO • Foto Sazka eLEAGUE

Koho si vnímal v prvním splitu SAZKA eLEAGUE jako největšího konkurenta?

„Asi Gunrunners. Sice hráli takový víc uvolněný styl, což mnohým nebylo sympatické, ale docela špatně se proti tomu hraje. Plus mají dobré AWP, dobré entry fraggery, takoví vás občas dokážou dostat pod tlak a nechat vás chybovat. Nechci, aby to znělo moc arogantně, ale jinak tam konkurent chyběl. Nedokážu si představit, jak špatně by se kluci museli vyspat, aby v Bo5 finále prohráli tři mapy.“ (směje se)

Na jaký tým v druhém splitu si zvědavý? Myslíš, že to tentokrát může být s konkurentem jinak? Jaký máte jako tým cíl?

„Podzimní split bude, dle mého názoru, daleko zajímavější. Promíchali se sestavy, které, si myslím, dávají větší smysl než v jarním splitu a zároveň přibyli Entropiq. Sám jsem zvědavý, výhru celé ligy bez prohry asi nezopakujeme, ale papírově jsme stále nejsilnější. Vyrovnat se hráčům jako NEOFRAG nebo SHOCK je hodně těžký, v tom vám nemusí pomoct ani po dlouhé měsíce vybíraná sestava nebo zkušený IGL.“

Kdo z kluků je největší dříč?

„Tady bych nerad vyzvedával jednoho hráče. Všichni kluci makají, každý je jiný, každý má jiný přístup k individuálnímu tréninku. Každý ví, jak si udržet individuální formu a motivaci a pokud jde o týmovou hru, všichni tomu dávají maximum. A s tím jsem já ok!“ (usmívá se)

Kdo umí odlehčit atmosféru?

(směje se) „Nevím, jestli správně chápu otázku, ale odlehčit atmosféru umí všichni. V týmu je skvělá chemie, kluci jsou skvělí kámoši a umí se navzájem dost pobavit. O humor určitě není nouze. Ale kdybych měl opravdu jednoho vypíchnout, tak to bude vicemistr Evropy v Jiu-Jitsu Jindra „ZEDKOUŠEK“ Chyba.

Pokud jde o herní stránku, když tzv. teče do bot, tak kluci odlehčují atmosféru podle toho, jak se komu daří. Přijde clutch jak hovado, potlesk, jedem pí...číčo a je to. Anebo NEO vyběhne sám na plant, hlava sem, hlava tam, do toho na TS řve, že zabije všechny, že ho to vůbec nezajímá... a comeback je na světě. To je vždycky krásné odlehčení, to vám povím.“ (směje se)

Prý se u vás chystají nějaké změny, můžeš už něco prozradit?

„Noo, nějaké menší změny ano. Jednu asi prozradit můžu – v nové sezóně nastoupíme s beastikem na pozici IGL. V této změně nemusíte hledat nějaké složité důvody, kluci to tak zkrátka chtějí zkusit. A to je vše, co teď můžu prozradit.“ (usmívá se)