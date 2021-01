Vlk z Wall Street je zpět. STYKO vítá v nové organizaci bývalého parťáka

„The Wolf of Wall Street gets an ace!“ Tak zní hláška, která se zapsala do memoárů Counter-Strike: Global Offensive. Ace ve finále ESL One New York patří mezi desítky památných akcí, jejichž hlavním aktérem byl Chris „chrisJ“ de Jong v dresu mousesports.

S dvěma krátkými přestávkami byl legendární Nizozemec součástí německé organizace více než sedm let. S týmem zažil roky půstu, prvního opravdu velké triumfu se dočkal až na ESG Tour Mykonos, celé čtyři roky po svém prvním špílu v červeném dresu.

Nyní, po 2655 dnech, obléká chrisJ nové barvy. Své síly spojil s bývalou sestavou GODSENT, která teprve před několika dny přešla pod FunPlus Phoenix, organizaci světově známou především díky působení v League of Legends.

30letý veterán, který se zhostí role in-game leadera, v týmu zaplňuje díru vzniklou v listopadu odchodem Kevina „kRYSTAL“ Amenda. Zkouškovým obdobím neprošel úspěšně ani Luka „emi“ Vuković, s nímž se GODSENT probojovali mezi nejlepší čtyřku na DreamHack Masters Winter.

První zkouškou nového celku bude DreamHack Open January, kde se ve skupině A utkají s BIG, Evil Geniuses a HellRaisers.

Současná sestava FunPlus Phoenix CS:GO:

Pavle „⁠Maden⁠“ Bošković

Martin „⁠STYKO⁠“ Styk

Jesse „⁠zehN⁠“ Linjala

Asger „⁠Farlig⁠“ Jensen

Chris „⁠chrisJ⁠“ de Jong