Východní nadvláda! Virtus.Pro a Gambit postupují do semifinále IEM Katowice

Co se to děje? Do semifinále jednoho z největších každoročních turnajů CS:GO scény se nedostal žádný z Top 4 světových týmů. Natus Vincere ztroskotali v pátek na Gambit, Astralis nestačili na Virtus.Pro.

Již před turnajem měli analytici jedinou zprávu - bacha na CIS! Východní celky na začátku roku řádí, svou formu potvrzují i na šampionátu o necelý milion dolarů.

Poprvé v historii Astralis, nejúspěšnější organizace v CS:GO, neuvidíme dánský celek mezi nejlepší čtyřkou polského turnaje. Až do zápasu proti Spirit proplouvali Astralis turnajem hladce, drsná stopka přišla až ve finále upper bracket proti Spirit. Dnes proti Virtus.Pro sice nedostali v poslední mapě nakládačku 1:16, i přesto se s turnajem loučí jako jedno ze zklamání. Neuvěřitelný výkon předvedl ve čtvrtfinále Lotyš Mareks „YEKINDAR“ Gaļinskis, který si připsal parádní ADR 99.2.

Podobně šokující byl výsledek druhého čtvrtfinále, ve kterém se potkali Gambit a Natus Vincere. Druhý tým světa podlehl ve skupinách jen obrovsky těsně Team Liquid, do play off šel jako jeden z favoritů. Jenže Gambit měli jediný cíl, a to vyhrát. Dmitry „sh1ro“ Sokolov a spol. byli nad síly NAVI a Gambit se poprvé od září 2018 (ESL One: New York) podívají do semifinále Tier 1 soutěže.

Program IEM Katowice:



Sobota 27. února:

15:00 Spirit - NAVI/Gambit

18:30 Team Liquid - VP/Astralis

Neděle 28. února:

15:00 Grand finále