Konečně dobré zprávy! 17letý americký talent posílí Evil Geniuses

Americký Counter-Strike: Global Offensive dostává v posledních měsících rány ze všech stran. Přesné údery v podobě odchodů hráčů na Valorant i konců organizací dostaly NA CS:GO na zem. Přestup Owena „oBo“ Schlattera do Evil Geniuses by mohl být jedním z posledních nádechů západního regionu.

Mladý střelec byl bez týmu dlouhých šest měsíců. Během dlouhého turné po Evropě se mu stýskalo po domovu a rozhodl se tým Complexity opustit. Pro sedmnáctiletého hráče byla nepřítomnost rodiny a kamarádů neúnosnou a potřeboval chvíli času. Utřídit myšlenky, být během složité koronavirové situace v bezpečí domova. Situace se podle všeho nyní mění.

Již na konci roku 2020 dal Owen jasně najevo, že by se rád co nejdříve na server vrátil. To se mu poštěstí s týmem Evil Geniuses, momentálně třináctým týmem světového žebříčku a jednou z posledních nadějí NA CS.

Prvním testem nové sestavy bude ESL Pro League 13, kde se ve skupinové fázi utkají s Fnatic, Astralis, Liquid, Virtus.pro a Endpoint.

Aktuální sestava Evil Geniuses:

Vincent „⁠Brehze⁠“ Cayonte

Tsvetelin „⁠CeRq⁠“ Dimitrov

Tarik „⁠tarik⁠“ Celik

Peter „⁠stanislaw⁠“ Jarguz

Owen „⁠oBo⁠“ Schlatter