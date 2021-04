Cílem je top 4. Po splitu nás bude scéna znát velmi dobře, říká w8max

Na podzim se kvalifikovali do Sazka eLEAGUE, během pauzy zběsile sháněli organizaci, pod kterou by mohli bojovat. Tým okolo Maximiliána „w8max“ Macáška jde do jarního splitu v barvách Cryptovy. „Máme ty nejvyšší ambice,“ hlásí w8max, který má jasný cíl - top 4.

Máte tým plný novějších a mladých hráčů. Jak probíhalo skládání soupisky?

„Skladanie tímu prebehlo už dávnejšie, dovolím si povedať že rok dozadu, kedy sme sa s M1keym rozhodli, že zahráme ESEA. Vtedy sme do toho ešte nešli s úmyslom nejakého trvalého teamu... Navrhol som pár CZ/SK hráčov, no M1key mi povedal, že má kamarátov, s ktorými hráva faceity a tak sme sa zložili. V pôvodnej súpiske sme boli len ja, M1key a Albraz. Dvaja hráči sa vždy menili, až sme sa nakoniec dostali do bodu, kde sme si všetci sadli, či už po hernej, alebo ľudskej stránke.“

Jak se daří během příprav na ligu?

„Kedže sme dostali možnosť hrať fulltime vďaka Cryptove, vyzerá to veľmi ambiciózne. Snažíme sa denne vylepšovať, čo sa dá... No zmeniť štýl hry pre pug hráčov nieje zrovna najľahšie, často nám zápasy prehrávajú individuálne chyby a voľnejšia hra. Verím, že časom všetko pôjde, ako má, kedže chalani sú neskutočne talentovaní.“

Kde jsou cíle vašeho týmu? Play off? Top 4?

„Naším cieľom je hrať playoff a dostať sa do top 4 celého splitu. Každé vyššie miesto bude pre nás len veľký úspech. Dovolím si povedať, že top 4 nieje nereálne, no o všetkom bude rozhodovať rozlosovanie playoff.“

Jste jediný tým, který má v sestavě hráče mimo CZ/SK. Vidíš nějaké nevýhody v komunikaci v angličtině?

„Jedinou nevýhodou je že sa občas nepochopíme, nevieme si vysvetliť daný „play“ tak jednoducho, ako by sme to možno vedeli v našom rodnom jazyku. Výhodou na druhú stranu je, že M1key sa vie (keď potrebuje) dohovoriť s naším ruským duom aj po rusky.“ (směje se)

Proč ses rozhodl pro mezinárodní sestavu?

„Sazka eLEAGUE kvalifikáciu sme šli (tak ako všetky ostatné turnaje vtedy) hrať for fun. Nečakali sme, že sa dostaneme až priamo do ligy, vtedy sme myslím hrali v našej predchádzajúcej ESEA zostave, a to že boli povolení 3 zahraniční hráči nám len „zahralo do kariet“. Chalani ešte nevedeli, aký veľký dosah na nich táto kvalifikácia a postup bude mať. Som rád, že sme sa s Cryptovou dohodli na férových podmienkách.To že sme zahraničný team organizácia Cryptova vníma veľmi dobre, pretože sa chcú presadiť aj v medzinárodnom prostredí.Trošku ma mrzí, že nebudeme mať možnosť prísť do štúdia v Prahe skrz covid situáciu.“

Bereš jako nějakou výhodu to, že vás vaši soupeři tolik nemusí znát a vy tak můžete překvapit?

„Nemyslím si, že nás súperi nepoznajú, častokrát vidím, že naše ESEA zápasy pozerajú niektorí z hráčov (či už live alebo z dema). Preto sa snažíme všetko obmienať aj za ceny toho, že to nie vždy možno bude vyladené na 100%. Som si istý, že po tomto splite nás na CZ/SK budú poznať už veľmi dobre.“

Jaký herní styl můžeme od Cryptovy čekat?

„Vždy budeme hrať naším agresívnym playstylom. To ale neznamená, že to nebudeme vylepšovať. Samozrejme budeme pracovať s dátami a ich analýzou, to by nás malo posúvať vpred.“

Cryptova je novou organizací, proč by měli fanoušci fandit právě vám?

„Fanúšikom Cryptovy by ste mali byť už len kvôli tomu, že máme tie najvyššie ambície. Cryptova nieje len organizácia, je to hlavne výskumné centrum, ktoré sa vytvára v Ostrave. Jej úlohou bude skúmať všetky stránky ešportu od technickej až po mentálnu a fyzickú stránku. Vízia Cryptovy je taká, že v spolupráci s univerzitami bude ďalej skúmať, ako sa dá výkon jednotlivca posunúť čo najvyššie. Takže každý, kto má ambície a chcel by v ešporte niečo dokázať, by nás mal sledovať, fandiť a kľudne sa aj zapojiť!“