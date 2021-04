Dostupné informace naznačují příchod polského hráče do týmu Evil Geniuses

Twitterová stránka PolishLeaks zveřejnila informaci, že by se k americkému CS:GO týmu Evil Geniuses měl přidat Michał „MICHU“ Müller.

Příchod Müllera by s největší pravděpodobností přesunul Tarika „Tarik“ Celika na lavičku. Polský hráč naposledy aktivně vystupoval v týmu Envy, od února letošního roku je ovšem volným hráčem. Envy se rozhodlo vzhledem ke špatné ekonomické situaci přerušit veškeré aktivity CS:GO týmu. MICHU byl nedávno horkým kandidátem slavného OG, které se ale nakonec rozhodlo podepsat jako pátého hráče Shahara „flameZ“ Shushana. Důvodem může být i to, že se MICHU plánuje zapojit do řad Evil Geniuses.

Jednalo by se o druhou změnu v týmu v krátkém časovém horizontu. Americký celek opustil Ethan „Ethan“ Arnold, který se rozhodl hledat štěstí v konkurenční hře Valorant. EG jej v březnu 2021 nahradilo američanem Owenem „oBo“ Schlatterem.

Pokud se informace o přestupu potvrdí, byla by soupiska Evil Geniuses následující:

Vincent „Brehze“ Cayonte

Tsvetelin „CeRq“ Dimitrov

Michał „MICHU“ Müller

Peter „stanislaw“ Jarguz (IGL)

Owen „oBo“ Schlatter

Tarik „⁠tarik⁠“ Celik (neaktivní člen)

Wilton „zews“ Prado (coach)

Zdroj: talkesport.com