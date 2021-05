Takhle to vypadá, když je na váš šéf hrdý, komentuje beastik dění v Entropiq

„Je to cca 3 týdny zpět, kdy jsem měl podcast, kde byl Leckr host společně se mnou,“ připomíná Beastik na Sazka eLEAGUE Podcast. Kromě dění na domácí scéně a Sazka eLEAGUE přišla během rozhovoru dvou borců z předních česko-slovenských týmů řeč také na Evropu.

„Leckr říkal, že jejich hlavní prioritou je ukázat se v zahraničí a hrát EU turnaje," vzpomíná Sebastian Daňo. „Je mi smutno, když vidím, že tým, který tu má regulerně největší potenciál hrát vyrovnaně s EU týmy s rankingem mezi 30-50, dostane takový fu**up," říká lídr Sinners.

Proč takové zklamání? Vždyť Entropiq své české střelce drží v organizaci, jsou jen přejmenovaní na Entropiq Prague. Tak jednoduché to bohužel není.

„Pro lidi, kteří nechápou, co to pro EIQ „Prague" znamená, tak asi to, že si nezahrajou žadný turnaj ani kvalifikaci, kterou bude hrát hlavní tým," vysvětluje Beastik. „Jak velkou motivaci asi teď kluci budou mít?" ptá se 23letý IGL.

„Takhle to prosím vypadá, když je na vás váš šéf hrdý. Prostě vás poje*e," mrzí zástupce nejúspěšnějšího českého týmu posledních let.