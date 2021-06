Chceme to Sampi vrátit. Příchod ruské sekce byl pro nás přínosem, říká HONES

Jsi spokojený s výkony Entropiq Prague v základní části?

„Určitě jsem s naším výkonem spokojený. Poslední dva zápasy nebyly v naší režii, ale s tím už se nedá nic dělat. Musíme si dávat větší pozor na takové zápasy, aby nás enemy team nezaskočil tak jako Sampi nebo Brute.“

Bereš přímý postup do semifinále jako velkou výhodu? Mrzí tě, že jste skončili těsně za Sampi?

„Jako velkou výhodu to neberu, ale jistá výhoda to samozřejmě je. My teď budeme muset hrát o jeden zápas navíc, což nám sebere jeden den tréninku. Úplnou pohromu bych z toho nedělal. V semifinále chceme Sampi vrátit to, co nám provedli v základní části.“ (směje se)

V prvním splitu jste zatím nehráli pouze Train a Mirage. Jde o mapy, na kterých pracujete?

„Jelikož je Train stále ve hře, než skončí liga, tak ji určitě máme připravenou, kdybychom ji museli hrát v playoff. Mirage trénujeme stejně jako zbytek map. Spíše se už těšíme na Ancient, až bude příležitost ji víc natrénovat.“

Ve čtvrtfinále potkáte Brute, se kterými jste před několika týdny remizovali. Překvapili tě? Vidíš je jako silného soupeře?

„Tak určitě nás překvapili a zaskočili hned ze startu. Do takového zápasu se nám pak těžko vracelo, hlavně když KWERTZZ nastřilel za první čtyři kola 12 fragů. Ten rozjetý vlak šel pak těžce zastavit. Kluci mají určitě něco do sebe, ale do čtvrtfinále proti Brute nastoupíme úplně s jiným přístupem a věřím, že zápas urveme v náš prospěch.“

HONES reprezentuje barvy Entropiq Prague • Foto Jiří Novák/Sazka eLEAGUE

Co je tvá nejsilnější stránka? Je něco, kde by ses naopak rád zlepšil?

„Řekl bych, že se netiltuji a mám stále pozitivní náladu jak při zápasech, tak i mimo hru. Rád bych zlepšil gamesense, aby byla na vysoké úrovni a dokázal udělat call nebo rozhodnutí co nejrychleji.“

Jak je možné, že jsi ve statistice teamkillů na prvním místě v lize? Vybíjíš si snad na spoluhráčích na serveru frustraci?

„Kamkoliv vyběhnu, tak sežeru vše, co vidím. Bohužel někdy to jsou i spoluhráči.“ (směje se)

Co je cílem v Sazka eLEAGUE? Je to finále nebo přímo výhra?

„Určitě se chceme probojovat do finále. Samozřejmě by bylo skvělé celou Sazka eLEAGUE vyhrát a dokázat všem, že máme na to hrát špičkové CSko.“

Co se pro tebe nejvíc změnilo po příchodu ruské sekce?

„Dalo mi to víc motivace na sobě makat. Jinak se pro mě a kluky v týmu nic zásadního nezměnilo. Jak v některém z rozhovorů zmiňoval AJTT, jejich analytik nás skvěle připravil pro finále COOL ligy, takže vnímám poslední akvizici Entropiqu jako přínosnou i pro nás v Entropiq Prague.“

V ESEA Advanced jste se před měsícem utkali s Akumou. Jak vnímáš jejich situaci na CIS RMR? Souhlasíš s většinovým názorem, že nebylo úplně vše v pořádku?

„Proti Akuma jsme prohráli 14:16 a byl to pro mě normální zápas. Moc tuhle kauzu nesleduji, ale tyhle věci by se dělat neměly. Jakékoliv nefér jednání ve hře je proti naší týmové filozofii a rozhodně se s takovým jednáním nikdo z našeho týmu neztotožňuje.“